TWELVE MINUTES Cast Reveal Trailer

TWELVE MINUTES heeft een nieuwe trailer getoond op Gamescom Opening Night Live. In de trailer zien we beelden van het appartement waarin het verhaal zich afspeelt. De game is vanuit een top-down perspectief zoals in de trailer te zien is.

TWELVE MINUTES is een game waarin je een verhaal speelt dat 12 minuten duurt. Je speelt een man in het verhaal die in 12 minuten een hoop informatie op zich afkrijgt. Je leert dat je vrouw zwanger is, er klopt een politieagent op de deur en deze politieagent beschuldigt je vrouw van de moord op zijn vader. In de trailer zien we de man over zijn bebloede vrouw staan en dit betekent waarschijnlijk dat het verhaal niet goed afloopt. Hier geeft de game je echter mogelijkheden om deze gebeurtenis te voorkomen en aan meer informatie te komen.

Terug in de tijd

TWELVE MINUTES gaat over een 12 minuten durend verhaal. Het originele verhaal heeft een slechte afloop voor je vrouw en om dit op te lossen, kun je terug in de tijd gaan. Door terug in de tijd te gaan kun je andere acties ondernemen om te leren of je vrouw schuldig is of om de agent tegen te houden. Hoe je precies acties zult uitvoeren en hoe vaak je terug in de tijd kan gaan is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk krijg je meerdere mogelijkheden om terug in de tijd te gaan om steeds een extra stukje van het verhaal te ontdekken. TWELVE MINUTES is een type game dat we niet vaak zien en het concept lijkt erg interessant.