Tweede Ubisoft Forward gepland voor 10 september

Ubisoft plaatst volgende week een nieuwe Ubisoft Forward aflevering online. 10 september om 20:00 is het zover. Via social media maakt de Franse game gigant al enkele plannen bekend voor de digitale showcase. Laten we vooral hopen dat het iets interessanter is dan de vorige.

De tweede aflevering van Ubisoft Forward bevat in ieder geval de volgende games:

Watch Dogs Legion

Hyperscape

Rainbow Six Siege

Immortals: Fenyx Rising

Die laatste game komt je misschien nog niet erg bekend voor. Dat komt omdat dit de offici√ęle nieuwe naam is voor de game ‘Gods & Monsters’. Vorig jaar toonde Ubisoft de game voor het eerst tijdens E3 2019. Ondertussen is de game enige tijd uitgesteld. Tijdens E3 kreeg de game namelijk een releasedatum: 25 februari 2020. Dat heeft de game kennelijk niet gehaald. Daarnaast heeft de game een gloednieuwe naam, wat kan betekenen dat er een hoop op de schop is gegaan. Volgende week weten we in ieder geval meer.

Watch Dogs Legion verschijnt volgende maand al voor Playstation 4, Xbox One en PC. Later dit jaar verschijnt er ook een next-gen versie. We hebben al redelijk wat gezien over deze game. Gaan we simpelweg meer zien van wat we al weten, of nog iets totaal nieuws?

Het nieuwe seizoen in Rainbow Six Siege gaat binnenkort beginnen. Deze brengt ons de nieuwe Operator ‘Zero’. Dit is de codenaam die Sam Fisher met zich mee krijgt in de nieuwe update van Rainbow Six Siege. Waarschijnlijk wordt deze nog even kort tentoongesteld tijdens de Ubisoft Forward en zien we misschien nog wat toekomst of next-gen plannen voor de tactische multiplayer shooter van Ubisoft.

Hyperscape is de nieuwe Battle Royale van Ubisoft. Deze verscheen onlangs free-to-play op Playstation 4, Xbox One en PC. Krijgen we al een sneak peak voor het tweede seizoen tijdens de stream?

ūüďÖ De tweede #UbiForward gaat donderdag 10 september vanaf 20:00 uur plaatsvinden. Ontdek meer over #WatchDogsLegion, #HyperScape, #RainbowSix Siege, onze nieuwe game #ImmortalsFenyxRising (voorheen Gods & Monsters) en meer… ūüĎÄ Volg het live op https://t.co/ejIFylStFP! pic.twitter.com/7yPXGeyLCC ‚ÄĒ Ubisoft Nederland (@UbisoftNL) September 1, 2020

Ubisoft heeft ook nog een aantal verrassingen voor de stream. We zouden nog een weekje moeten wachten om te weten wat deze verrassingen precies zijn. Ga jij kijken?