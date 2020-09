Super Mario 3D All-Stars deze maand naar Nintendo Switch

Drie iconische 3D Super Mario games verschijnen deze maand in één collectie voor Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars verschijnt vanaf 18 september tijdelijk op Nintendo Switch.

Mario is 35 jaar oud en Nintendo viert dit met ontzettend veel nieuwe Mario dingen! Het grootste nieuws is nog wel dat Super Mario 3D All-Stars werd aangekondigd voor Nintendo Switch. De game verschijnt zowel fysiek als digitaal via de Nintendo eShop. De game is maar tijdelijk verkrijgbaar. Vanaf 18 september tot het einde van maart 2021.

Super Mario 3D All-Stars bevat de volgende drie iconische Mario games: Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. De games zijn stuk voor stuk voorzien van HD visuals, hogere resolutie en zijn geoptimaliseerd voor Nintendo Switch. Je kunt ze in de oud vertrouwde manier spelen, maar ook op de verbeterde manier! De collectie bevat ook een apart menu met alle muziek van de drie games die je kunt beluisteren, zelfs als het beeldscherm van de Nintendo Switch uit staat!

Verder wordt de originele Super Mario All-Stars later vandaag toegevoegd aan de Nintendo Switch Online line-up. Ook deze versie is geoptimaliseerd voor Nintendo Switch waardoor het allemaal nóg wat scherper uit ziet.

Super Mario is 35 jaar en dat wordt niet over het hoofd gezien. Kijk jij uit naar naar deze collectie of één van de andere aangekondigde Super Mario titels van vandaag?