Destiny 2 Stasis subclasses krijgen gedetailleerde introductie

Destiny 2 gaat een nieuwe elemental power toevoegen in de expansion Beyond Light genaamd Stasis. Tijdens Gamescom Opening Night Live kregen we de eerste beelden te zijn van de nieuwe subclasses in actie. Om ons meer informatie te geven over de subclasses gaat Bungie gedetailleerde blogs uitbrengen. En de blog van de Warlock subclass Shadebinder staat al online.

Destiny 2 werkt op dit moment naar de volgende grote expansion toe. De Darkness krijgt steeds meer macht op de bestaande planeten in het Destiny universum en het duurt niet lang meer voordat sommige planeten overgenomen worden. Er is echter hoop voor de Guardians. Door te communiceren met de Darkness gaan wij namelijk leren om hun krachten te gebruiken. In de game uit zich dit in een nieuwe elemental power genaamd Stasis. Elke class krijgt een nieuwe Stasis subclass. Tijdens Gamescom Opening Night Live hebben we de eerste beelden gezien van de nieuwe subclasses. Om ons nog meer informatie te verschaffen, schrijft Bungie blogs om de nieuwe Stasis subclasses uit te leggen.

Warlock: Shadebinder

Bungie gaat in meerdere blogposts de verschillende Stasis subclasses verder toelichten. De eerste blog is al verschenen, namelijk die van de Warlock class. De Warlock Stasis subclass heet Shadebinder. De bijbehorende super heet Winter’s Wrath en de Warlock summoned een Stasis staff om vijanden te bevriezen en breken. De ability van de super heet Shatter Shockwave en zal alle bevroren vijanden in één klap kapot maken. Naast Shatter Shockwave kan de Stasis staff ook frost bolts schieten die vijanden bevriezen als ze erdoor geraakt worden. De Stasis subclass gaat meer customization bieden dan de huidige subclasses van Destiny. Je kunt namelijk je granaat en class ability verder upgraden door middel van aspects en fragments. Deze items zullen verdere effecten toevoegen aan je abilities.

De blogpost over de Titan Stasis subclass Behemoth zal later vandaag verschijnen.