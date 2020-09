Hearthstone’s Forbidden Library opent zijn deuren

Diep onder het campusterrein ligt het door spinnenwebben geteisterde binnenste heiligdom van de Scholomance Academy, waar hoofdmeester Kel’Thuzad menig in leer gebonden kroniek en een misgelopen magisch ‘experiment’ heeft opgeborgen. Met sterke krachten van duistere magie in de buurt, durven alleen dappere zielen zich te bemoeien met deze Forbidden Library!

Hearthstone’s Forbidden Library is een limited-time event waar je elke week nieuwe content unlocked.

8 september: Battlegrounds Parties en nieuwe Scholomance helden

Lord Barov, Jandice Barov en Forest Warden Omu betreden de Battlegrounds net op tijd voor Battlegrounds Parties. Je kunt nu tot zeven spelers uitnodigen in je lobby.

15 september: Book of Heroes: Jaina solo adventure

Het is terug naar school voor Hearthstone’s klassieke Mage. Ontdek meer over Jaina Proudmoore en hoe ze de krachtige Mage werd waarvan we nu weten dat ze is in dit gratis solo-avontuur. Hearthstone Book of Heroes zal in de loop van de komende 12 maanden nieuwe en gratis singleplayer content brengen, totdat de verhalen voor alle 10 kernhelden zijn verteld. Als je het verhaal van Jaina voltooit krijg je 1 Mage Pack, met alleen Mage kaarten van Standard!

23 september: Heroic Brawliseum

Heroic Brawliseum is terug. Bouw een kaartspel uit je eigen verzameling en vecht tegen andere Brawlers totdat ze drie games verliezen of er 12 winnen! Beloningen zijn gebaseerd op het aantal gewonnen prijzen.

De Scholar Jaina bundel, die de Scholar Jaina Hero skin en vijf Mage packs bevat, is beschikbaar van 15 september t/m 22 september en de Magic of Dalaran Card Back. Voorheen een seizoensbeloning in juni 2017 – is beschikbaar vanaf 22 september t/m 29 september.

