Project Athia komt tot leven in de Luminous Engine

Momenteel is de informatie rondom de next gen game Project Athia nog schaars.

Gelukkig heeft ontwikkelaar Square Enix ons wel een blik gegeven van hoe de wereld wordt opgebouwt in de Luminous Engine.

Hoewel Project Athia nog steeds een groot mysterie is, is wel al bekend dat de studio Luminous Productions er aan werkt. De game word ontworpen in hun eigen Engine, de Luminous Engine voor de playstation 5. Nu kunnen wij eindelijk de magie van de engine in actie zien. Het gaat zich om echte procedural generation.

De video is getoont tijdens de CEDEC 2020 en laat zien hoe de studio te werk gaat en automatisch leven in de wereld blaast.

Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat wij meer gaan zien van de wereld, het is tenslotte al bekend dat het een open world game zal zijn.

Hoewel de informatie schaars is, is wel al bekend wie achter het verhaal zit van de game. Schrijver Gary Whitta van Rogue One: a Star Wars Story en de Animal Talking Show set van Animal Crossing:New Horizons.

Project Athia is momenteel in Ontwikkeling voor Playstation 5 en PC. Een release datum is helaas nog niet bekend.

De trailer van Project Athia nog niet gezien? Klik dan hier.