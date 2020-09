Asus en Ikea gaan gamemeubels maken

Asus, het tech-merk, gaat samen met woongigant Ikea een samenwerking aan. De twee bedrijven gaan namelijk samen gamingmeubels maken. Hoe dat uit gaat pakken moet zich nog bewijzen!

Er is namelijk verder vrij weinig bekend over de uiteindelijke gaming lijn. Het is geen geheim dat Ikea’s Linnmon en Alex samen de meest populaire gaming-desk combinatie. Kijk maar eens naar een willekeurige Setup Wars of Room Tours op YouTube en je zal zien dat Ikea hier altijd aan bod komt. Asus is één van de meest innoverende bedrijven op tech-gebied. Na zelf nu een Asus Zephyrus G14 te hebben, wat de krachtigste 14 inch laptop op de wereld is, met AMD althans! Asus is niet bang om zich in het diepe te gooien. De samenwerking tussen beide bedrijven staat in het kader van de perfecte gamekamer.

Er is natuurlijk altijd de tweestrijd tussen ergonomisch en de gaming looks en feel. Wil je niet wachten op deze lijn? Dan zijn hier een aantal tips, een aantal tips zijn in meerdere kleuren beschikbaar. De tips zijn gebaseerd op eigen ervaringen en het bekijken van te veel YouTube video’s:

Bureaus

Linnmon/ Alex 120x60cm

Linnmon/ Alex 150x75cm

Linnmon/ Alex 200x60cm

Zit/sta bureau 140x80cm

Industrieel bureau 120x60cm

Stoelen

Secretlab line-up

DxRacer line-up

Ikea Ergonomic Markus

Ikea Design Hattefjäll

Sharkoon Elbrus 2

Showcasing

Ikea Kallax line-up

Ikea vitrinekast glas

Ikea vitrinekast dubbel

Jysk Ilbro wandkast

Leenbakker wand-vitrinekast glas

Aankleding

Monitorstandaard

Monitorstandaard glas

Kunstplantjes

Meer kunstplantjes

Je kan hier alles lezen over de Asus x Ikea line-up, zodra er meer bekend over is! De line-up zelf verschijnt in 2021. Laat ons weten hoe jouw setup eruit ziet, deel hem op Facebook! Wij zijn benieuwd!