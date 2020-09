Eerste Cyberpunk 2077 platinum trophy is binnen!

Indien je een Playstation gamer bent is de kans groot dat je inmiddels bekend bent met het fenomeen ‘Trophy’. De Playstation variant van systeembrede achievements. De eerste voor Cyberpunk 2077 is in ieder geval al door iemand gehaald.

Gewoon een doodnormale werkdag voor de Quality Acceptance medewerker van CD Projekt Red. Hij behaald vandaag namelijk al de platinum trofee van Cyberpunk 2077. Je behaald automatisch de platinum trofee van een game zodra je alle andere trofeeën verzamelt. Cyberpunk 2077 heeft op dit moment 26 bronzen, 17 zilveren, 1 gouden en 1 platinum trofeeën.

Łukasz Babiel is werkzaam als QA Lead bij CD Projekt Red, wat inhoudt dat hij de kwaliteit van de game goed moet keuren door simpelweg de game te spelen. Voornamelijk gaat het hierbij om de game door te spelen om te achterhalen of er nog ergens fouten in zitten. Testen of trofeeën werken zoals ze bedoeld zijn is ook een vereisten om de game uit te brengen (al wil dit ook wel eens mis gaan).

QA betekent niet alleen dat je de game door moet spelen zoals iedere andere consument dat zou doen. Vaak heb je de opdracht om echt op zoek te gaan naar foutjes in het spel. Probeer bijvoorbeeld voorwerpen te koken die niet eetbaar zijn, of probeer ergens te komen waar je niet hoort te zijn. In veel gevallen worden deze gerapporteerde foutjes er later nog uitgestreken, maar niet altijd! Als er bijvoorbeeld te weinig tijd is om onderzoek te doen naar een zeer specifieke en zeldzame bug wordt dit ook wel eens opgelost met een leuke easter egg.

Cyberpunk 2077 verschijnt 19 november voor Playstation 4, Xbox One en PC. De game is vanaf dag één direct speelbaar op next-gen consoles. Iedereen krijgt een gratis upgrade voor Playstation 5 en Xbox Series X in 2021 als je de huidige versie bezit.