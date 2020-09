Nieuwe Resident Evil VIllage beelden voor 2021

De nieuwe Resident Evil ziet er weer spannend uit, van het geluid tot de visuals en mysterieuze personages. Het lijkt een mix van wat we gewend zijn met een aantal twists! Bekijk de nieuwe trailer hier!

De nieuwe Resident Evil VIllage verschijnt in 2021. Een officiële datum is er nog niet, wel zijn er nieuwe in-engine beelden te zien voor de game! Bekijk de trailer sowieso hier beneden! We krijgen een kleine hint naar hoe het verhaal begint en welke personages, monsters en rare gedaanten je tegen zal komen in de game. Het ziet er hoe dan ook spannend uit:

Ondanks dat er nog geen datum voor VIllage is, weten we wel dat de game in 2021 op de Playstation 5 uit zal gaan komen. Kijk jij uit naar VIllage? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Check ook hier de aankondigingen voor zowel Final Fantasy 16 als de gameplay beelden voor Miles Morales!