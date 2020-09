Eerste Spider-Man Miles Morales gameplay beelden getoond

Het is zover, Playstation’s grote event is begonnen. De tweede trailer staat in het kader van Spider-Man Miles morales. Sony laat gameplay beelden zien om ons een idee te geven van zowel de overeenkomsten als verschillen tegenover het origineel verhaal.

Miles woont in Harlem, 1 jaar na de events van Spider-Man. We zien eindelijk echte gameplay voor de game, waar de vijanden kleurrijker lijken dan we gewend zijn. Ook lijken ze gecoördineerder en gevaarlijker! Het lijkt erop dat de moves van Miles Morales iets meer breakdance-achtig zijn dan die van Peter Parker, dit past perfect bij zijn personage. Toch zie je dat veel gameplay elementen overeenkomen met de originele game, wat natuurlijk logisch is! Vervolgens zien we een sequence bekend van de trailer! Bekijk de trailer met gameplay beelden hier beneden!

Spider-Man Miles Morales verschijnt in de feestdagen van 2020, exclusief voor Playstation 5, kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Check hier de aankondiging van Final Fantasy 16!