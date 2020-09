Worlds 2020 breakdown play-in groep MAD Lions

Nog acht dagen totdat de Worlds 2020 van start gaat. Vrijdag 25 september wordt het toernooi geopend met de play-in stage. In deze play-in stage speelt er één team mee vanuit Europa. MAD Lions moet zich een weg banen door de play-in stage om naar de groep stage te gaan. In aanloop naar het begin van het toernooi gaan we elke groep bekijken waar een team uit Europa in zit. Vandaag gaan we het dus hebben over groep A van de play-in stage waar MAD Lions in zit.

MAD Lions is in groep A van de play-in stage Worlds 2020 gekoppeld aan de volgende vier teams: Team Liquid, Legacy Esports, Papara SuperMassive en INTZ. MAD Lions kennen we allemaal wel uiteraard. Dit team stond lange tijd bovenaan samen met Rogue in de summer split van de LEC. Helaas wist het in de play-offs het niet waar te maken en moesten ze Fnatic, G2 Esports en Rogue voor laten. Zij nemen het nu op tegen Team Liquid dat in Noord Amerika derde werd na een sterke comeback in de summer split. Even leek het erop dat Team Liquid de finale zou halen maar werd in de halve finale verslagen door Team SoloMid. Desondanks lijkt het erop dat de nummer één plek van deze groep tussen Team Liquid en MAD Lions zal gaan.

De drie andere teams die in groep A van de Worlds 2020 play-in stage zijn de kampioenen van de kleinere regio’s. Legacy Esports is een team uit de OPL(Australië). Zij waren daar het dominante team dat slechts vier games verloor tijdens de summer season. In de play-offs gaven ze twee games toe en de rest wonnen ze gemakkelijk. INTZ komt uit de CBLOL(Zuid Amerika) en had een wat langere weg naar de play-in stage. Zij werden tweede in de reguliere summer split en wisten maar net de finale te behalen. Deze werd uiteindelijk wel gewonnen. Papara SuperMassive werd derde in de regulier split van de TCL(Turkije). In de play-offs wonnen ze gemakkelijk tot aan de finale die ze maar net aan wonnen. Deze drie teams zullen waarschijnlijk geen probleem moeten zijn voor de MAD Lions.