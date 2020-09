Minecraft VR nu op PC en PS4!

Het is eindelijk zo ver. Hoe tof is het om daadwerkelijk rond te lopen op een onbewoond(?) eiland, naar een boom te lopen en even lekker te gaan staan rammen tot blokjes je zakken vullen. Klinkt als een paradijs, tot het nacht wordt!

Minecraft is een game die jong en oud zeker kennen. Voor velen is het de grondlegging geweest, en nog steeds, voor een gezond game leven. De oudere generatie onder ons heeft bijvoorbeeld het spel meegemaakt op zijn rauwste vorm. Geen poespas, geen schattige lama’s en geen duizendmiljoen opties met harvesten van exorbitant grote aantallen wortels of andere gewassen. Anderen groeien juist met deze versie van Minecraft op en groeien zo de veteranen voorbij met hun inzicht en kennis van het spel. Het spel kent ook zijn die-hard spelers die nooit zijn gestopt. Je kan er vanuit gaan dat iedere gamer ooit in zijn leven wel in aanmerking is geweest met Minecraft!

Maar, nu kan je je echt wanen in de wereld van Minecraft. Namelijk met de VR. De PC was al even up to date maar nu kunnen ook de spelers van de PlayStation los met de PS VR en het spel. Je hoeft er ook niets voor te kopen! In de nieuwste update van het spel zitten de ingrediënten voor de virtuele realiteit. Je hoeft dus alleen je spel te updaten en je VR headset op te zetten om één van de meest iconische spellen te spelen “in het echt”. Hoe fijn is het dat we geen uitbreiding hoeven te kopen om op deze manier te kunnen spelen en we gratis mogen genieten van het high-fiven van Creepers. Vond je de nachten in Minecraft al spannend? Dan is het nu tijd voor totale paniek!

Ga naar de Minecraft website voor het spel op PC en de PlayStation 4.