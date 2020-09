De nieuwe Battle for the Bosporus DLC van Hearts of Iron IV richt zich op de Zwarte Zee en de Aegean Powers.

De Bosporus en de Dardanellen zijn al eeuwenlang de sleutel tot de strategie in de Middellandse Zee. Een poort die de Zwarte Zee en de Middellandse Zee verbindt, een korte oversteek die Europa van Azië scheidt. Midden in een wereldcrisis is deze zeestraat een aantrekkelijk doelwit voor elke grote mogendheid die de regio wil domineren. Is neutraliteit mogelijk als er oorlog voor de deur komt?

Hearts of Iron IV: Battle for the Bosporus is een nieuw landenpakket voor Paradox Development Studio’s bestverkochte grootse strategische wargame. Nieuwe gebeurtenissen en beslissingspaden laten jou het lot van Bulgarije, Griekenland of Turkije overnemen in de jaren van onzekerheid en conflicten. Is het mogelijk voor deze middenmachten om een ​​weg te banen tussen facties die hun steun zullen opeisen?

Kenmerken van Battle for the Bosporus zijn onder meer:

National Focus Tree voor Bulgarije: breng de facties in evenwicht in een verdeeld land of verover gebied dat in 1919 verloren is gegaan. Volg de historische alliantie met Duitsland of weersta de Duitse druk op tsaar Boris en kom op voor een vrij Bulgarije.

breng de facties in evenwicht in een verdeeld land of verover gebied dat in 1919 verloren is gegaan. Volg de historische alliantie met Duitsland of weersta de Duitse druk op tsaar Boris en kom op voor een vrij Bulgarije. National Focus Tree voor Griekenland: verscheurd door politieke verdeeldheid, wordt de Griekse neutraliteit gehandhaafd door de controversiële Metaxas. Bouw een sterke relatie op met de geallieerden onder leiding van koning George II, volg aartsconservatieven het fascisme in of herstel de glorie van het Griekse rijk in het oosten.

verscheurd door politieke verdeeldheid, wordt de Griekse neutraliteit gehandhaafd door de controversiële Metaxas. Bouw een sterke relatie op met de geallieerden onder leiding van koning George II, volg aartsconservatieven het fascisme in of herstel de glorie van het Griekse rijk in het oosten. National Focus Tree voor Turkije: beroofd van zijn rijk in de laatste oorlog, welke toekomst is er voor Turkije in een nieuwe? Zet de hervormingen van het kemalisme voort of stop ze, wees de beschermer van de Balkan in een nieuwe regionale factie, herstel de sultan op de troon of sticht een nieuwe islamitische staat.

beroofd van zijn rijk in de laatste oorlog, welke toekomst is er voor Turkije in een nieuwe? Zet de hervormingen van het kemalisme voort of stop ze, wees de beschermer van de Balkan in een nieuwe regionale factie, herstel de sultan op de troon of sticht een nieuwe islamitische staat. Nieuwe muziektracks.

Nieuwe 3D modellen voor Balkan- en Turkse legers.

voor Balkan- en Turkse legers. Unieke voice-overs voor Bulgarije, Griekenland en Turkije.

Hearts of Iron IV: Battle for the Bosporus is vanaf 15 oktober 2020 verkrijgbaar voor de adviesprijs van € 9,99.

