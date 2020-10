LCK en LPL domineren op Worlds 2020

De groepsfase van Worlds 2020 is net begonnen aan de vierde dag. Vandaag wordt de eerste ronde in groepsfase afgerond. Over de overige drie dagen gaan we jullie vandaag over bijpraten. Hoe doen de LEC teams het? Kunnen G2 Esports, Fnatic en Rogue indruk maken tijdens de groepsfase? Welke andere regio’s laten zien dat ze een goede kans hebben om de titel te winnen dit jaar? Laten we eerst maar eens gaan kijken hoe onze Europese teams het doen op de hoogste podium van League of Legends.

Voor Rogue zit de eerste ronde van de groepsfase van Worlds 2020 er al op. Zij hebben al drie keer gespeeld tegen hun groepsgenoten. Rogue begon sterk met een overtuigende zege op PSG Talon. Helaas konden ze dit niet verder door zetten en werden zij op hun beurt simpel aan de kant gezet door DAMWON Gaming. De game tegen JD Gaming zag er wat meer gelijkwaardig uit. Echter speelde het team uit de LPL de game beter uit. Fnatic heeft tot nog toe twee games gespeeld. Er werd gewonnen van TSM maar verloren van LGD Gaming. Beide games zagen er gelijkwaardig uit waardoor we niet echt kunnen peilen hoe goed het team nu is. G2 Esports wist na een zinderende game tegen Sunning de winst te pakken. Gisteren werd Machi Esports op een makkelijke manier verslagen.

De LPL en LCK zijn beide weer sterke kandidaten om de titel van Worlds 2020 te winnen. De teams uit de LPL hebben zes games gewonnen en drie games verloren. Vooral TOP Esports ziet er sterk uit en is een serieuze kandidaat voor de titel. De LCK doet het tot dusver het beste van alle regio’s. Zij hebben met drie teams een score van zes gewonnen games tegen één verloren game. Met name DAMWON Gaming ziet er sterk uit. Het lijkt er in ieder geval op dat de LCK na twee jaar eindelijk weer gaat mee doen om de titel. De teams uit de NA hebben gister hun eerste game gewonnen. Zij doen het tot nu toe het slechtste van alle grote regio’s. Zij hebben er één gewonnen en vijf games verloren.