Need For Speed: Hot Pursuit Remastered aangekondigd

Cross-platform multiplayer, betere graphics, autolog, alle DLC en de volledige game zijn onderweg in een remaster voor Need For Speed: Hot Pursuit. Volgende maand mag je er al mee aan de slag!

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered verschijnt volgende maand al voor Playstation 4, Xbox One, PC en Nintendo Switch. Je kunt op alle platformen met elkaar ‘samenspelen’ door middel van de a-synchronische autolog feature. Hierbij zet je een recordtijd op een race. Andere spelers moeten jouw tijd verbeteren. De game verschijnt al in november, en wel op de volgende datum:

Playstation 4, Xbox One en PC: 6 november

Nintendo Switch: 13 november

De game bevat alle DLC waardoor je direct toegang krijgt tot 6 uur aan extra content. De hele game is opgepoetst voor de huidige generatie en bevat onder andere nieuwe autokleuren, verminderde harde stops, aangepaste fotomode en meerdere kwaliteitsverbeteringen.

“Need for Speed: Hot Pursuit was zijn tijd ver vooruit toen het uitkwam in 2010, dankzij de ingebouwde automatische vergelijking en het aanbevelingssysteem voor vrienden in de game, wat sindsdien de norm is geworden in games. We zijn trots om het idee van tijdloze racecompetities weer terug te brengen voor nieuwe platforms en spelers. Spelers kunnen verbinden, vergelijken en concurreren op elk platform dat ze maar willen, zelfs terwijl ze onderweg zijn via Nintendo Switch,” zei Matt Webster, VP van Criterion Games. “Dankzij autolog en de meeste gewilde klassieke superwagens ter wereld, wordt dit de meest enerverende sociaal competitieve race-ervaring ooit.”

Zoals veel andere EA titels is cross-platform ook een feit voor deze remaster. Hierdoor kan je door middel van de autolog concurreren met andere spelers op alle platformen en deel je foto’s en ervaringen.

Er zijn geen plannen bekend gemaakt over een eventuele next-gen release. Alhoewel de game wél vanaf dag één speelbaar is op Playstation 5 en Xbox Series X|S dankzij backwards compatibility.