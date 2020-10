De Sims 4 komt met ijskoud uitbreidingspakket!

Handschoenen aan, muts op, sneeuwschoenen… Want we gaan op vakantie met de Sims 4! Klaar voor gure wind, natte kleren, hete chocolademelk en warme poelen water? Dan ben jij klaar voor het uitbreidingspakket Snowy Escape (Sneeuwpret in de Nederlandse winkels).

Dertien november is het weer tijd voor een nieuw uitbreidingspakket. Deze keer geen Darth Vader of Stormtroopers, maar een echt pakket om het Sims leven uit te breiden. Met inspiratie uit Japan is dit pakket tot stand gekomen. Je kan namelijk je nieuwe huis inrichten met traditionele of juist moderne meubels en details vanuit Japan. Je kan bijvoorbeeld een tatami kamer maken of je tuin helemaal zen ontwerpen. Vergeet niet je schoenen uit te doen bij de deur! Zeiden we zen? Jazeker, de Sims 4 brengt ons ook warmte bronnen. Hier kunnen je Sims heerlijk dobberen en tot rust komen van al dat werken. Ook kan je voor je innerlijke rust lekker wandelen door verschillende soorten tuinen, allemaal om te ontdekken!

Ook zijn er nieuwe manieren om je Sims uit te dagen! Altijd al willen klimmen met je huishouden? Laat ze dan nu hun klimvaardigheid verbeteren door ze de bergen op te laten klimmen. Zo worden die Sims van je nog eindelijk een sportief. En sta je dan boven op die berg? Dan moet je ook weer naar beneden. Pak dan je ski’s of je snowboard en gaan met die banaan! Dit uitbreidingspakket van De Sims maakt het mogelijk om te skiën en snowboarden, te gaaf! Vind je dat allemaal nog wat spannend? Geen probleem, dan pak je de slee om naar beneden te roetsjen. Voor iedereen wat wils!

Je kan het spel nu reserveren op alle platforms. Zorg wel dat je het basis spel De Sims 4 hebt, anders werkt het natuurlijk niet… Dan kunnen we gaan genieten van echte sneeuw!