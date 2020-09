De Sims 4 komt met Star Wars uitbreiding

De Sims 4 komt met een heuse Star Wars uitbreiding. De makers laten hun liefde opnieuw zien voor deze Sci-fi franchise met deze keer een heel uitbreidingspakket. Maar wat kunnen we verwachten van dit pakket? En waarom zijn er veel negatieve reacties..?

De Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu is de gehele naam van het uitbreidingspakket. Je kan met je Sims duiken in een bijzonder verhaal voor de macht om Batuu. Je zit bij het verzet en werkt samen met de First Order om de schurken te verslaan. Batuu mag namelijk niet in hun handen vallen, maar hoe ga jij dit voorkomen? Dat is aan jouw speelstijl. Je krijgt allemaal verschillende missies die jij goed moet uitvoeren, dit gaat gepaard met speciale uitdagingen. Hoe dit uitpakt voor Batuu, dat ligt aan hoe goed jij je inzet voor het goede in de wereld. Waan je met deze Sims 4 uitbreiding ook echt in de wereld van Star Wars. Je kan namelijk lichtzwaard training nemen! Misschien herken je wel bijzondere bewoners van de planeet of zie je een bekend schip voorbij komen.

Misschien was het je droom om ooit Kylo Ren te helpen? Of juist helemaal niet, dan kan je hem tegen werken. Misschien wil je wel alleen het mooiste lichtzwaard hebben van de wereld. Dan moet je de kyberkristallen verzamelen verspreid over de planeet in de Sims 4 uitbreiding. Heb je een leuke sidekick nodig? Dat kan natuurlijk ook, geen tof avontuur zonder een maatje aan je zijde. Dan ga je even gemakkelijk langs het Droïdedepot om een leuke uit te kiezen. Deze mag je zelfs mee naar huis nemen, eindelijk een huisgenoot! Je kan dus onwijs veel nieuws ontdekken met dit uitbreidingspakket. Voor echte fans een echte must!

Ga langs de website van De Sims 4 om een kijkje te nemen hoe je het spel kunt downloaden. Misschien was dit niet het uitbreidingspakket waar je op had gewacht, maar nieuw is het zeker. Meerdere fans vonden Star Wars niet passen bij de lijn van de Sims waar je een echt leven na kan bootsen. Die mening bepaal jij natuurlijk zelf, vind je deze uitbreiding niets, dan sla je hem gewoon over. Voor de Star Wars fans is dit een tof extraatje om hun dagen mee te vullen!