Halo: The Master Chief Collection krijgt next-gen update

120-fps, native 4K, graphical upgrade? Ja, de Halo: The Master Chief Collection krijgt het allemaal. De collectie zal namelijk volledig klaargestoomd worden voor de volgende generatie, oftewel de Xbox Series S|X.

De Xbox Series X zou samen met Halo: Infinite verschijnen op 10 november 2020. Helaas werd de game uitgesteld. Voor de Halo fans zijn gelukkig wel een boel andere opties, waaronder deze Master Chief Collectie, die dus volledig ge-upgrade zal worden voor deze nieuwe generatie aan consoles.

Op de Xbox Series X, zullen de meeste titels uit deze collectie volledig gebruik kunnen gaan maken van 4K 120FPS. Iedere game, van de zes titels in de collectie, krijgt haar eigen stukje aandacht. Dit zal vooral gelden voor de grafische updates en de splitscreen verbeteringen. Een aantal van deze titels zullen ook cross-gen ondersteuning krijgen, zodat jij met je next-gen console nog steeds met je current-gen vrienden mee kan spelen. De update zal vanaf 17 november 2020 veschikbaar zijn. De bundel is voor 40 euro te koop, maar zit ook in de welbekende Xbox Game Pass.

De Halo: The Master Chief Collection is een beetje de Skyrim van Microsoft, de collectie verscheen in 2014 al voor Xbox One console, ook is de bundel tot voor kort beschikbaar gesteld voor Windows 10 en te vinden in de Xbox Game Pass. Dus, tot dat Halo: Infinite uit zal komen, zal dit voor velen de next-best zijn!

