Review: Baldur’s Gate 3 Early Acces

Dungeons and Dragons is al jaren lang een inspiratiebron voor game developers. Niet alleen de manier waarop een verhaal verteld wordt of welke fantasie dieren en rassen er in de game komen. Ook de manier van spelen van Dungeons and Dragon vormt een bron van inspiratie.

Zo hadden we eerder dit jaar een parodie op Dungeons and Dragons gereviewed genaamd: The Dungeo of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Baldur’s Gate 3 is dan weer de serieuze interpratie van de immens populaire tabletop game, en wat wij daarvan vonden lezen jullie hier.

Voordat we we met de review beginnen, wijzen we jullie erop dat de game nog in Early Acces zit. Dit is dan ook de versie die wij gespeeld hebben. We kunnen alle bugs en problemen van invloed laten houden op de game, maar dat is niet geheel eerlijk. Uiteraard was het af en toe vervelend dat je stukken opnieuw moest spelen omdat de game crashte tijdens cutscenes of lopen de animaties niet helemaal lekker door, T-posing dode enemies etc. maar toch is Baldur’s Gate 3 een heerlijke game voor degene die van RPG elementen houdt en graag Dungeons and Dragons speelt. Ook al speel je zelf geen Dungeons and Dragons kan het spel een aanrader zijn. Wellicht dat je interesse naar Dungeons and Dragons juist wordt aangewakkerd om dat te gaan spelen.

Baldur’s Gate 3 is namelijk simpelweg Dungeons and Dragons in een digitaal game jasje. De manier van spelen, het voeren van gesprekken en je personages maken zijn allemaal in dezelfde trant. Echter zie je die niet voorbij komen als je in een gevecht zit. Wel kan je zien wat er achter de schermen is gegooid op de aanvallen die er gedaan zijn. Voordeel van de game is dat je geen Dungeon Master nodig hebt. Wel kan je het spel spelen met drie andere vrienden of in je eentje. Met hoeveel je de game speelt maakt niet uit, want de game is alleen en met meerdere spelers geweldig.

Gameplay Baldur’s Gate 3

Hierboven zijn we al een klein stukje ingegaan op de gameplay van Baldur’s Gate 3. Tijd om te rollen voor een verdere inspectie: 17. Top met een 17 kunnen we genoeg informatie geven over de gameplay. In de game maak je een eigen personage aan via een zogenoemde Character Sheet. Hierin laat je zien hoe je personage eruit ziet en wat zijn klasse en ras is. Daarnaast kan je kiezen uit verschillende opties om bijvoorbeeld een Wizard, Cleric of een Fighter te maken. Daarbij horen het uitdelen van punten in bepaalde karakter eigenschappen zoals Charisma, Strenght en Wisdom. Als je klaar bent met je karakter begint je avontuur. Na de intro krijg je uitleg hoe je je personage moet besturen en wat je met je personage allemaal kan. Eenmaal voorbij de uitleg begint je avontuur pas echt en ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt.

Acties en gedrag hebben veel invloed op de wereld van Baldur’s Gate 3. En daarin ben je volledig vrij in met wat je doet. Dit kan voor makkelijke oplossingen of juist moeilijke problemen veroorzaken afhankelijk van wat je doet. Interactie met NPC’s is bijvoorbeeld één van de manieren waarop je dingen kan beïnvloeden. Maar dit gaat gepaard met je karakter eigenschappen en een rol van de dobbelstenen. Sommige spraak opties vergen een bepaalde eigenschap. Hoe beter je in die eigenschap bent hoe makkelijker de rol voor je is en is de kans groter dat je slaagt en vice versa. Maar zelfs met die spraak opties kan het effect soms anders zijn dan dat je gehoopt had.

In de gevechten maak je ook gebruik van de dobbelstenen, echter worden die op de achtergrond gegooid. Deze kan je wel terug vinden in de combatbox in je scherm. De gevechten worden uitgevoerd op een turn based manier. Om de beurt worden er acties en bonus acties uitgevoerd. Daarnaast kan je lopen en bewegen over de map en gebruik maken van de omgeving. Het verhaal van Baldur’s Gate 3 draait om het vinden van een cure om je te redden van een insect die in je hersens zijn geplant. Tijdens je zoektocht ontmoet je andere personages die hetzelfde probleem als jij hebben. Samen ga je verder op pad naar een cure.

Verdict

Baldur’s Gate 3 is een goede digitale versie van Dungeons and Dragons. Alle elementen zijn goed in de game verwerkt. De manier waarop je keuzes kan maken en voor de keren dat je een dobbelsteen gooit zijn goed uitgewerkt. Ik had zelf persoonlijk alle rollen gezien van de dobbelstenen maar kan mij goed voorstellen dat ze dat niet hebben gedaan om de gevechten sneller te laten gaan. De personages in de wereld zijn voorzien van interessante achtergronden die weer nieuwe missies opleveren. Daarnaast KAN je honden aaien in het spel. Als dat geen reden is om het spel te spelen dan weet ik het ook niet meer.

Baldur’s Gater 3 heeft wel het één en ander nodig om tot een stabiele goede game te komen. Gelukkig bevindt de game zich in Early Acces en kunnen we enkel hopen dat ze de meeste problemen verholpen zijn als de game eenmaal echt uitkomt. Of je nu wel of niet een fan bent van Dungeons and Dragons deze game is vermakelijk om te spelen. RPG elementen zijn prima en niet te uitgebreid, de keuzes die je kan maken zorgen voor genoeg variatie en geeft de game daarmee een replay value. De game kan hoger gaan scoren als die eenmaal echt uit komt maar tot dan geven we het een 7.8.