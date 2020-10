Bravely Default 2 krijgt release datum in 2021

De release datum voor Bravely Default 2 is verschoven naar 2021. De game verschijnt op 26 februari exclusief op Nintendo Switch. Dit maakt Nintendo bekend in de allerlaatste Partner Showcase van 2020.

Uit het niets verscheen er een Partner Showcase van Nintendo van 19 minuten lang. We kregen onder andere nieuwe beelden te zien van Bravely Default 2. De game verschijnt op 26 februari, 2021. Oorspronkelijk zou de game dit jaar nog verschijnen, maar dat ging overduidelijk niet meer gebeuren.

In maart verscheen er een gratis demo van de game in de Nintendo eShop. Meer dan 20.000 mensen hebben op basis van de demo feedback verstuurd naar de ontwikkelaars. In een feedback trailer gaan de uitgever en ontwikkelaar Square Enix in op de feedback en hoe ze game hebben aangepast op basis van bevindingen van de spelers.

Voornamelijk de gevechten waren erg moeilijk vonden de spelers. Hierdoor hebben ze moeilijkheidsgraad van de game opgesplitst in drie niveaus. Casual, Normaal en Moeilijk. Je keuze heeft impact op de gehele game, maar voornamelijk het begin van de game. Hierdoor is de game veel toegankelijker voor nieuwkomers in de serie.

Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt het in de uiteindelijke versie duidelijk bij wie de desbetreffende aanval hoort en welke vijand als volgende gaat aanvallen. Je kunt ook de intro tot elk gevecht overslaat waardoor je ieder gevecht een aantal seconden aan intro kunt overslaan.

In de overworld was het moeilijk om vijanden te ontwijken. Ze rennen heel snel naar je toe, waardoor je voortdurend in een gevecht zit. De snelheid van vijanden is aangepast waardoor je er nu makkelijker omheen kunt gaan als je geen zin hebt om te vechten. Er zijn nog veel meer kleine, subtiele, maar zeer goede verbeteringen die klaar worden gezet voor de release van de game, op 26 februari 2021.

Kijk jij er naar uit om aan de slag te gaan met Bravely Default 2?