Control en Hitman 3 ook naar Nintendo Switch

Maar er is een catch. De games worden namelijk niet op jouw apparaat geïnstalleerd. Je streamt de spellen naar je console toe, waardoor je wel een internetverbinding nodig hebt.

De control Ultimate Edition is nu al verkrijgbaar via de Nintendo eShop. Het is tevens de allereerste Remedy game die verschijnt op een Nintendo platform. Hetzelfde geldt overigens voor de Hitman reeks op Nintendo Switch. Deze staat gepland voor 20 januari 2021.

Je hebt voortdurend een sterke internetverbinding nodig om gebruik te maken van de games in de cloud. Gelukkig is het niet helemaal op de gok. Je mag launcher downloaden in de Nintendo eShop om de game eventjes uit te proberen. Zo zie je of je internetverbinding stabiel genoeg om de game te kunnen spelen. Indien je verbinding niet sterk genoeg is, of afzwakt tijdens het spelen zal je de verbinding met de game verliezen.

Dit is de eerste keer dat games via een cloud worden aangeboden op Nintendo Switch in Nederland. Voorheen werden games via de cloud op Nintendo Switch al aangeboden in Japan. Zo speelde je in Japan al Resident Evil 7, Assassin’s Creed Odyssey en Phantasy Star Online 2 al op Nintendo Switch. Deze games zijn voorlopig nog niet verkrijgbaar via de cloud versie voor ons in Nederland.

Ga jij aan de slag met Control of Hitman op Nintendo Switch? Zie je graag andere games verschijnen op Nintendo Switch via het cloud programma?