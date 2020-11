De toekomst van Call of Duty en Warzone

Warzone gaat door, ook met de release van Call of Duty: Black Ops Cold War. Je voortgang wordt overgenomen en sterker nog. Je voortgang gaat door, ook al speel je Call of Duty: Modern Warfare.

Vanaf Black Ops Cold War: Season One verschijnt de eerste Cold War content in Warzone. Personages en wapens uit de nieuwe Call of Duty titel komen naar Warzone. Ook alle Modern Warfare personages en wapens blijven in de Battle Royale bestaan. Je huidige level neem je ook mee, zelfs naar Black Ops Cold War. Alle drie de titels delen in het vervolg een zelfde systeem voor speler-levels. Je hebt dus hetzelfde level in Modern Warfare, Warzone en Cold War.

Black Ops Cold War introduceert daarnaast opnieuw het prestige-systeem die werkt door middel van de levels die je haalt in de verschillende seizoenen.

Nieuwe wapens in Warzone betekent ook dat sommige wapens dubbel gaan verschijnen. Zowel Modern Warfare als Black Ops heeft de AK, beide varianten zijn vanaf december te vinden in de Battle Royale mode. Wapen voortgang telt ook nog steeds mee in Warzone. Draag je een Modern Warfare wapen? Dan krijg je XP voor het wapen in Modern Warfare en vice versa voor Black Ops wapens.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt 13 november al voor Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC. Net zoals Warzone en Modern Warfare is cross-play mogelijk, ook met oudere generatie consoles. In de Call of Duty Blog Post deelt Activision nog meer details betreft de werking van de drie games en hoe deze precies op elkaar inspelen.

TLDR

Zo goed als alles uit Modern Warfare en Black Ops Cold War is ook te vinden in Warzone. Gedeeld voortgangssysteem tussen de drie games. Modern Warfare personages en wapens uiteraard niet beschikbaar in de multiplayer van Black Ops.