De eerste Xbox Series X reviews staan online

Microsoft’s Xbox Series X verschijnt een dikke week eerder dan Sony’s Playstation 5 voor ons in Europa. Op 5 november 15:00 werd de embargo voor de console verheven en verschenen de eerste reviews voor de console.

Microsoft gaat voor een naadloze transitie deze generatie. Overstappen van Xbox One naar Xbox Series X of Series S gaat niet gepaard met veel nieuwigheden, maar meer voor een voortzetting, maar dan beter. Heel veel van je voorgaande Xbox, Xbox 360 en Xbox One games werken ook op de volgende generatie Xbox. Het menu heeft een facelift gekregen, maar ook op Xbox One, dus hier kom je ook niet voor een verrassing te staan.

Meer kracht, betere visuals en snellere laadtijden. Dat is waar je het als Xbox fan mee gaat doen de aankomende periode. Er is geen Xbox Series X lanceertitel die echt kan laten zien wat de krachtpatser in huis heeft, alhoewel er genoeg games zijn die vanaf dag één beter spelen en beter uitzien op de nieuwe Microsoft consoles.

De ondertussen al tientallen reviews op internet zeggen dan ook niet veel nieuws wat we nog niet wisten. De previews gaven al een goed beeld van de mogelijkheden en verwachtingen. Om het gemakkelijk te maken vind je hier een lijst terug met een geselecteerd aantal reviews voor de nieuwe console.

10 november verschijnt Xbox Series X en Series S al in Europa, 9 dagen vóór de Playstation 5, waar je ongetwijfeld ook snel de eerste reviews van gaan zien. Ga jij later deze maand aan de slag met de nieuwe Xbox, of wacht je op de Playstation? Met welke game ga jij het eerst aan de slag op je nieuwe next-gen console?