Preview: Rainbow Six Siege – Operation Neon Dawn

Tijdens een previewevent van Rainbow Six Siege zijn we alvast aan de slag gegaan met Operation Neon Dawn. Het allerlaatste seizoen van het vijfde jaar Rainbow Six Siege. Wat brengt dit seizoen op de tafel?

Operation Neon Dawn introduceert een gloednieuwe verdedigende operator, Aruni. Ze komt uit Thailand en heeft een lasergate gadget waarmee ze deuren, luiken en muren kan voorzien van een lasermuur, de ‘Surya Gate’. De map die dit seizoen centraal staat is Skyscraper. In tegenstelling tot een volledige rework, zijn de aanpassingen dit maal iets subtieler.

Aruni

Om te beginnen met het belangrijkste, de nieuwe operator. Aruni heeft dus laserpoorten die ze kan opzetten. De laserpoorten blokkeren projectielen en vernietigen ze. Op dit moment is de poort tijdelijk buiten werking en kunnen vijanden naar binnen. Als vijanden naar binnen gaan, maar de poort actief is, brengt dit net zoveel schade aan als een Kapkan val. De poort verdwijnt daarna niet zoals een Kapkan val, maar is tijdelijk buiten werking.

Aruni is echt een anker voor het team, waarbij ze voornamelijk de bommen verdedigd. In de testserver slaat ze met een vuistslag een flink gat in een muur. Dankzij haar MK14 EBR maakt ze hier goed gebruik van. Het is de aller eerste verdediger met een Marksman Rifle.

In praktijk merk je dat je dankzij Aruni makkelijker bepaalde gedeeltes van de map kunt blokkeren, Met Aruni op de loer zijn vijanden eerder geneigd om een andere weg naar binnen te zoeken. Als je Aruni als anker speelt merk je namelijk ook direct wanneer zo’n poort wordt uitgeschakeld waarna je snel kunt reageren.

Skyscraper

De subtiele aanpassing aan Skyscraper zorgt er voor dat enkele balkons verwijderd zijn zodat aanvallers niet langer de hele ronde op een balkon kunnen chillen met een angle. Je moet naar binnen, anders zie je niks. Verder is de tweede verdieping verbouwd zodat de buitenplaats nu een binnenplaats is met in- en uitgang aan beide kanten zoals de Tea Room. Een dubbele rotatie binnen voor zowel de aanvallers als verdedigers. Verder zijn enkele deuren en ramen verplaatst.

Conclusie

Persoonlijk oogt dit als het minst interessante seizoen van dit jaar. Maar dit was ook wel te verwachten. Het vorige seizoen voegde zo ontzettend veel nieuwe dingen toe, dat we voorlopig wel even goed zitten. Ik was al helemaal vergeten dat het nieuwe seizoen er al bijna aankwam.

De nieuwe Skyscraper versie is beter dan de originele map, vooral voor de verdedigers. Toch blijft het een van de minst fijne maps voor mij persoonlijk.

Aruni is een sterke toevoeging voor de verdedigers in Rainbow Six Siege en een doorn in het oog voor de rushende Ash spelers (ook ik). Alhoewel ze een sterke toevoeging is, vond ik haar speelstijl niet heel fijn. Ze is niet heel wendbaar als je voor de MK14 EBR kiest waardoor ze vooral goed werkt in een situatie waarin je een gecoördineerd team hebt met een goede rolverdeling.

Na een speelsessie van ongeveer twee uur ben ik nog niet helemaal verkocht. Ik zie de toegevoegde waarde van Aruni, maar denk niet dat ze bij mijn speelstijl past. Net als vorig seizoen, hoe vet Sam Fisher ook is, geen interessante operator voor mij. Waar ik dan wel weer blij mee ben is de aanpassingen aan de X-kairos gadget van Hibana. Je kunt er nu voor kiezen om 6, 4 of 2 pellets af te schieten. Hierdoor is ze wendbaarder en kan ze meer peek-holes maken, grote gaten maken, of juist meer hatches openen omdat ze daar minder pellets voor nodig heeft. Voor mij is zij de centerpiece van dit seizoen.

Met jaar 5 bijna achter de rug, kijken we vol verwachting naar jaar 6 en de next-gen upgrade voor Rainbow Six Siege!