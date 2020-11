Volledige Pokémon Sword en Shield bundels nu verkrijgbaar

Pokémon Sword en Pokémon Shield zijn de eerste Pokémon titels met twee uitbreidingen. Vanaf nu is het mogelijk om de hele bundel in één keer aan te schaffen voor het complete avontuur.

Onlangs verscheen de tweede uitbreiding als onderdeel van de uitbreidingspas voor Pokémon Sword en Pokémon Shield. Vlak na de release van de laatste uitbreiding verscheen ook de complete versie van Sword en Shield zodat spelers die nu nog moeten beginnen, het gehele avontuur compleet hebben.

Met de meest recente, The Crown Tundra uitbreiding, kunnen spelers eindelijk op jacht naar de vele legendarische Pokémon die eerder niet te vinden waar in de Galar regio. Lees hier de review terug van de uitbreiding.

De eerste uitbreiding voegde features toe waar fans eigenlijk al op hoopte in het basisspel. Helaas zijn deze extra features dan ook exclusief voor de uitbreiding en de locatie waarop deze plaatsvind. Je leest hier onze review terug van The Isle of Armor.

Pokémon Sword en Pokémon Shield verschenen alweer bijna een jaar geleden. Een nogal ruwe start voor de Pokémon RPG op de Nintendo Switch, maar desalniettemin een groot succes. De review over het basisspel lees je hier terug.

Ga jij aan de slag met het volledige avontuur in Pokémon Sword en Pokémon Shield of neem je genoegen met het basisspel? De volledige bundels zijn zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar.