Escape room in pocket formaat: Exit het Spel

We gaan weer richting de donkere en koude avonden. Naast dat we thuis worden gedwongen door Covid, zijn ook de locaties van de Escape rooms gesloten. Gelukkig heeft 999 Games diverse spellen uitgebracht om een Escape Room naar je huis te halen. Exit het Spel is er zo één van. Dit is een Escape Room in pocket formaat. De makers van het spel hebben op een slimme wijze een aangenaam spel gemaakt waar je regelmatig je hersens moet laten kraken. En duur zijn ze ook niet. Voor slechts 14,99 haal je er één in huis.

Exit het spel komt in een doosje van rond de A5 formaat. In het doosje zit een stapel kaarten, verhalenboekje, decoderschijf en wat attributen. De attributen verschillen per spel en verhaal. Net zoals in een Escape Room doorloop je een verhaal waarom je bent gevangen of waarom je moet ontsnappen. Zo zit je gevangen in een verlaten hut of wordt je onderzoekskamer afgesloten omdat er gevaar dreigt van een onbekende zwarte substantie. In het regelboekje vind je de scores die je kan behalen. Voor de score is tijd en de hoeveelheid hulpkaarten van belang. Hoe sneller je het doet en hoe minder hulpkaarten je gebruikt hoe hoger de score wordt.

Het spel bestaat voornamelijk uit drie dingen. Het eerste zijn de kaarten. De stapel bestaat uit hulpkaarten, raadselkaarten en oplossingskaarten. Raadselkaarten daarmee doorloop je de puzzels van het verhaal. Doormiddel van de oplossingskaarten vind je nieuwe raadselkaarten en ga je verder in het verhaal. Hulpkaarten zijn ervoor als je echt niet een puzzel kan oplossen. Met de decodeerschijf voer je de gevonden cijfers uit de puzzels in om tot een oplossingskaart te komen. In het verhalenboekje zitten puzzels en stukjes verhaal die in combinatie gaan met de raadselkaarten. Vaak heb je ook extra attributen die nodig zijn voor de puzzels. En soms heb je zelfs de doos nodig. Exit het spel is een leuke uitdagende en snelle manier om een Escape room te spelen. Een echte aanrader voor iedereen die houdt van puzzelen.