Spider-Man voortgang toch mee naar Playstation 5 versie

Oorspronkelijk maakte Sony en Insomniac bekend dat je opnieuw moest beginnen met Spider-Man Remastered op Playstation 5. Gisteren maakte Insomniac Games bekend via Twitter dat je toch wel je savegame kunt porteren naar de Playstation 5 remaster van de Spider-Man game uit 2018.

Het addertje onder het gras is dat je er wel een weekje op moet wachten ongeveer. De patch om dit mogelijk te maken is nog niet klaar voor de lancering voor ons op 19 november. De update mag je rond Thanksgiving verwachten, meldt Insomniac Games via Twitter. Dat is dus rond 26 november.

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

