Review: Spider Man: Miles Morales (PS4)

Onze slingerende buurtheld gaat op vakantie en het is aan Miles Morales om de stad goed in de gaten te houden. Gaat onze lerende Miles dit lukken? Ga jij het leuk vinden om deze taak op je te pakken in deze standalone DLC? Lees het in onze review!

Spider-Man: Miles Morales is natuurlijk een Playstation 5 launch game. Echter is deze console nog niet in Europa beschikbaar, maar de game wel! Wij mochten hem van Sony dus iets eerder reviewen, maar dan op de huidige lijn aan consoles! Dat betekend niet dat wij de PS5 versie met rust laten! Verwacht komend weekend ook een next-gen review van de game, waar we dieper ingaan op de Dualsense implementatie, performance, graphics en laadtijden!

Betaald verlof

Peter Parker weet inmiddels dat Miles een spinnenbeet heeft gehad en er is wat tijd overheen gegaan sinds de base game. Miles wilt zichzelf bewijzen en verbeteren. Die kans kan hij goed benutten, gezien Peter en MJ op vakantie naar Europa gaan. Miles is een interessant personage, die niet zo diepgaand is als Peter, deels door de tijd en deels door een andere reden. Die reden is dat Peter zichzelf vooral versterkt in zijn karakter. Miles heeft een hele sterke cast aan personages om zich heen, naar mijn mening sterker dan die van meneer Parker. Dit zorgt er ook voor dat Miles zijn verhaal op een andere manier verteld wordt, dan die van de base game. De game speelt zich überhaupt af rondom Kerstmis, ja dan heb je mij al binnen geharkt. Sommige onthullingen kwamen erg snel, doordat de game ook maar een verhaal van ongeveer 8 uur heeft. Ik vind die lengte zelf prima, alhoewel dit de prijs van de game wel aan de hoge kant maakt. Het verhaal wordt verder gewoon meer dan prima verteld, zoals je verwacht van first party games. De voice acting is misschien niet altijd even sterk, vooral vanuit Miles, maar dan zit ik echt te muggenziften. Cutscenes voelen echter vele malen cinematischer dan in de base game, iets wat ik erg vet vond en me ook vanaf de eerste missie opviel.

De crimes die je in Spider-Man had zijn er nog steeds. Dit maal kan je ze echter op twee manieren vinden. Je kan er gewoon nog steeds langs slingeren en ze op die manier voltooien. Maar, je kan ze ook via de app vinden. Dit geldt ook voor side quests! Dit is een kleine verbetering tegenover eerst. Ditzelfde geld voor het vinden van collectibles. Hier hoef je nu niet meer constant je map voor te openen. Je drukt gewoon je rechter joystick in en je ziet de icoontjes in de open wereld. Dit is veel beter dan constant in de menu’s hangen om routes te zetten naar je volgende collectible. Dit zijn van die kleine kwaliteitsveranderingen die de game net iets nieuwer aan laten voelen.

By Thor’s Hammer?!

Miles is een vrij atletisch type, die naar mijn mening veel toffere movement heeft dan Peter. Hij slingert en vecht compleet anders qua stijl en had mijn voorkeur eigenlijk al snel te pakken. Hij is meer urban en heeft een beetje die flamboyante manier van bewegen. Zo is salto’s maken met hem een veel vettere ervaring dan met Peter. Maar, dit is vrij meningsgebonden. Ik hoor ook andere geluiden van mensen die Peter veel fijner vonden spelen. Morales heeft een voorkeur voor elektrische aanvallen, waar je mensen mee kan shockeren, evenals een flinke stoot tegen de gaffel kan geven. Zijn aanvallen hebben iets meer ‘punch’ dan dat ik gewend ben van Peter, die vooral heel snel en vloeiend beweegt. Je merkt wel dat Miles nog veel moet leren en je gaat dat gehele proces met hem door, wat de ervaring des te toffer maakte. Om de 15 attacks een finisher gooien, gevolgd door een Venom Punch voelt gewoon lekker, hier heb ik dan ook vrij weinig over te klagen. De suits en gadgets van Miles zijn ook erg vet. Het voelt soms een beetje als je standaard anime, waar de protagonist in de knoei komt te zitten en vervolgens nieuwe aanvallen leert. Zo zal Miles na een tijdje ook onzichtbaar kunnen gaan. Zijn krachten zijn erg veelzijdig en dit maakt hem een waardige spinnenmeneer. Puzzels zijn ook leuk bedacht, waar Miles zo kan solliciteren als elektricien. Al met al lijkt het er op dat Miles gewoon veel betere interacties heeft met zijn omgeving. Ook zijn band met de mensen in de stad voelt veel intiemer. Dit komt ook door de sterke cast om hem heen.

Graphics en performance

Over veranderingen in kwaliteit gesproken, hoe ziet de game eruit op current gen? Nou, eigenlijk op grafisch gebied bijna hetzelfde als de oude game. Waar de verbeteringen vooral zitten is in de details. Dingen die op muren hangen, in winkels of op tafels liggen hebben veel meer diepgang en detail. Koplampen van auto’s hebben betere belichting. Het kleurbereik lijkt ook iets verbeterd. Maar, dit zijn allemaal details die je pas echt opvallen als je erop gaat letten. Ik vind wel dat Miles Morales een veel intiemere manier van cameragebruik heeft, dan de oude game. De kwaliteit op grafisch gebied zal echter het beste naar voren komen in onze next-gen review, die ergens dit weekend zal verschijnen! Maar, de game ziet er meer dan prima uit op de Playstation 4. Dit zelfde geld voor performance. Op wat kleine dips na met veel particles in de lucht, merkte ik niks op waarvan ik dacht ‘dit kan echt niet’. Er waren hier en daar wat leuke bugs, die je vast en zeker al rond hebt zien gaan. In mijn game was de smartphone van de moeder van Miles een vrij toffe ervaring, deze begon namelijk rond haar gezicht te vliegen wanneer ze aan het bellen was. Zo waren er ook bugs dat Miles veranderd in een lantaarnpaal of prullenbak. Deze kleine bugs zijn vooral goed voor de lachspieren, zullen we maar zeggen. De menu’s zijn wat simpeler en vooral vrij esthetisch tegenover eerst. Je kan Miles voorzien van nieuwe suits, gadgets en skills in deze menu’s. Ze zijn iets kariger dan de originele menu’s, maar daardoor wel overzichtelijker.

Soundtrack

Ja, weet je, hier kunnen we heel kort over zijn. Ik ben het helemaal eens met de stijl die Miles Morales gekregen heeft in de game. Wel jammer van de Adidas schoenen, ik had liever Nike gezien. Maar, de soundtrack die je vaak hoort past gewoon bij de gehele sfeerimpressie die Insomniac neer wilt zetten. Ik had zelfs meer soundtracks willen horen in de game, gezien de kwaliteit hiervan erg hoog lag.

Verdict

Miles Morales is geen perfect game, maar wel de perfecte launch titel. Zijn verhaallijn is sterk, zijn personage is tof uitgewerkt en de gehele sfeerimpressie past perfect bij Morales. Op wat kleine minpunten na is dit een schitterende game om je PS4 tijdperk mee af te sluiten, of het nieuwe tijdperk te beginnen. We zullen dieper ingaan op next-gen performance in onze PS5 review van de game! Voor nu, ga de game even halen en laat ons weten wat jij vind op onze Facebook!