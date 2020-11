Review: Stratego – Assassin’s Creed

Niet alleen Assassin’s Creed: Valhalla verscheen recentelijk, waar we overigens heel enthousiast over zijn, maar er verscheen ook een bordspel in de franchise. Stratego: Assassin’s Creed is je oude vertrouwde Stratego, maar dan met een Assassin’s Creed jasje.

De meeste mensen zijn wel bekend met Stratego. Het is een bordspel dat je speelt met twee spelers. Je speelt altijd tegen elkaar en het is je doel om de vlag van de tegenstander te veroveren. In het geval van Stratego: Assassin’s Creed, moet je de Apple of Eden veroveren. Deze appel heeft een speciale kracht, indien je de speciale versie van Stratego speelt in deze Assassin’s Creed uitvoering.

Stratego

Stratego is een strategisch spelletje waarin de plaatsing van je speelstukken en je tactiek de sleutel zijn om te winnen. Je speelstukken bevatten ‘soldaten’ van verschillende rangen. Rang 1 tot en met 10, waarbij rang 1 de spion is en rang 10 de maarschalk. Als de spion de maarschalk aanvalt, wint de spion, maar voor de rest verliest de spion altijd. Een zeer kwetsbaar, maar heel waardevol spelstuk dus. Nummer 2 is een verkenner en mag altijd meerdere hokjes verplaatsen in een rechte lijn. Je geeft hiermee direct de identiteit van je speelstuk weg, want niemand anders kan meer stappen tegelijk zetten. Nummer 3, de mineur, is het enige speelstuk dat bommen kan ontmantelen. Aangezien de vlag meestal wordt beschermd door bommen, zijn deze speelstukken ook heel erg waardevol.

Tijdens het spelen wint altijd de hoogste rang van de ander. Je bent niet verplicht om aan te vallen, maar als je dat wel doet wint de hoogste rang. Indien je aanvalt met de zelfde rang als het stuk dat je aanvalt, zijn beide speelstukken af. Bommen mogen zich niet verplaatsen en de vlag blijft ook altijd stil staan. Zodra je een bom aanvalt ben je altijd af, tenzij je met een mineur aanvalt.

Assassin’s Creed

Stratego: Assassin’s Creed is eigenlijk enkel een skin voor het traditionele bordspel. Het werkt precies hetzelfde, maar het speelbord en de speelstukken zijn gebaseerd op de Assassin’s Creed franchise. Bommen zijn bommen, de vlag is in dit geval de Apple of Eden en drie maal raden wie de maarschalk is van de Assassin’s? Juist, het is Ezio Auditore. In de Assassin’s Creed uitvoering speel je zoals je verwacht met de Assassin kant, of met de Tempeliers. Met bij de Tempeliers, Cesare Borgia als Maarschalk.

Je speelt voornamelijk met leden van de Brotherhood en zit met speelstukken uit voornamelijk de Ezio trilogie, dus Assassin’s Creed 2, Brotherhood en Revelations. Er zitten een aantal uitzonderingen tussen, zoals Shao Jun als spion van de Assassin kant. Alhoewel ze niet in de trilogie voorkomt, is ze wel onderdeel van de Chinese Brotherhood.

Stratego Special

Tot zo ver speel je dus je dus Stratego met een Assassin’s Creed skin, maar er is ook een speciale mode waarin de krachten uit het paradijs naar voren komen. Het spel speelt zich voornamelijk hetzelfde, maar met een aantal kleine aanpassingen, waaronder:

Sluier uit het paradijs – Als de spion gevangen wordt genomen mag je een ander speelstuk terug in het veld plaatsen. Je mag één stuk terugplaatsen. Je kunt kiezen uit stukken tussen rangen 2 en 10.

Zwaard uit het paradijs – Alle kapiteins, rang 6, mogen twee stukken tegelijk aanvallen. Je valt eerst het zwakste stuk aan, daarna het sterkere stuk. De normale Stratego regels blijven werken. Val je een 4 en een 7 aan, dan verliest eerst de 4 van de tegenstander. Nummer 7 is sterker dan nummer 6, dus je kapitein verliest de tweede aanval. Je valt altijd eerst bommen aan, dus als één van de twee een bom is, verlies je altijd direct.

Appel uit het Paradijs – De appel heeft een zeer speciale kracht die je maar één keer mag gebruiken tijdens het spel. Door de kracht te gebruiken wijs je een speelstuk van de tegenstander aan. De voorwaarde is dat je de locatie van jouw appel moet onthullen. De tegenstander weet dus waar jouw vlag nu is. Als je een stuk van de speler hebt aangewezen moet hij of zij deze aan jou onthullen. Vervolgens moet hij of zij met dit stuk alle vier grenzende stukken eromheen aanvallen. Iedere aanval wordt afzonderlijk beoordeelt en je valt wederom het eerst de bommen aan. Is het aangevallen stuk een bom en het aangewezen stuk geen mineur? Dan verliest het speelstuk direct en hoeft de speler de andere drie speelstukken niet meer te onthullen. Val je de appel van de tegenspeler aan? Dan is dit altijd de laatste zet van de vier en gebeurt er niets. Deze moet de speler met een eigen stuk zien te veroveren. Nadat alle vier de stukken zijn aangevallen, of er wordt een bom aangevallen is de beurt voorbij.

Deze speciale mode van Stratego heeft wederom niet veel met Assassin’s Creed te maken, maar zorgt wel voor een nieuwe spannende mode en strategie. De plaatsing van je stukken zijn hopelijk iets anders ingedeeld als je er voor kiest om deze mode te spelen ten opzichte van de klassieke mode. Via deze tactiek kan een speler heel eenvoudig de maarschalk van de tegenspeler uitschakelen indien de maarschalk en spion naast elkaar worden geplaatst.

Verdict

Stratego: Assassin’s Creed voegt weinig ‘Assassin’s Creed’ toe aan Stratego behalve een skin en voegt daarom niet veel waarde toe aan het spel op zich. Indien je al een spelvariant van Stratego in huis hebt, is dit niet echt een verrijking. Heb je nog geen Stratego in huis, maar lijkt het je leuk en ben je toevallig fan van Assassin’s Creed? Dan is dit een leuke editie om er mee te beginnen.