Review: Destiny 2: Beyond Light

De vijfde uitbreiding voor Destiny 2 is vorige week op 10 november uitgekomen. Beyond Light brengt een nieuw verhaal, nieuwe wapens, nieuwe Raids en nieuwe powers. De nieuwe DLC is één van de betere uitbreidingen of misschien zelfs wel de beste uitbreiding tot nu toe. De nieuwe powers voelen goed aan en het brengt meer utility met zich mee dan de al bestaande powers van Solar, Arc en Void. Maar meer daarover later in onze review. Bungie is in ieder geval weer op het juiste pad met hun online shooter.

Het was voor mij weer even geleden dat ik mezelf in de wereld van Destiny 2 heb gestort. De trailer van de nieuwe DLC, Beyond Light wekte, mijn interesse weer om de shooter van Bungie te gaan spelen. Nadat ik bij was gespeeld met de voorgaande DLC’s kwam ik al gauw weer in de sleur van grinden voor de Raids die de game te bieden heeft. Maar gelukkig lag de nieuwe DLC op de loer. Bij het opstarten van het nieuwe verhaal werd ik aangenaam verrast door de cinematics en het openingsfilmpje. Mijn aandacht was gelijk getrokken om het nieuwe kwaad te bestrijden.

Maar wat is er nu echt nieuw in Beyond Light? Zoals met elke nieuwe DLC, zijn al je items geüpgraded naar de start light level van 1050. De nieuwe light level cap is gezet op 1250 en met de Pinnacle gear kan je het zelfs verhogen naar 1260. Kortom we hebben weer wat te doen om max light level te worden. Over vier dagen komt de nieuwe Raid en om goed voorbereid te zijn voor die Raid kunnen we de grind alvast beginnen naar 1250. Daarnaast geeft het nieuwe verhaal je een nieuwe power genaamd Stasis. En die power is om van te genieten. Het is direct mijn nieuwe favoriete power om te gebruiken. Maar wat kan je met deze nieuwe power?

Stasis en meer in Beyond Light

Het nieuwe verhaal van Beyond Light gaat over de Fallen. Wederom is er een leider van de Fallen die een appeltje te schillen heeft met de Traveler. Na het vinden van de Stasis shards heeft deze leider een nieuwe duistere power waarmee ze probeert de wereld te veroveren. Aan jouw Guardian de taak om deze nieuwe bedreiging te stoppen. Hierbij krijg je zelf een shard van de Stasis. Tijdens het verhaal zal je op diverse momenten gebruik kunnen maken van deze nieuwe power om deze vervolgens permanent te unlocken. Ik zelf speel graag met de Warlock en zijn Stasis kracht is subliem. Niet alleen kan je je tegenstanders bevriezen en AOE damage doen op tegenstanders om je heen, maar je kan nu ook tactisch ijsmuren maken.

Deze ijsmuren zijn vrij stevig en doen zelfs damage op alles en iedereen die het probeert te slopen. Tevens kan je tegenstanders bevriezen in die muur als je het richt op je tegenstanders. Ook je melee attack zorgt voor een korte invries moment voor degene die je ermee raakt. In PVE is de nieuwe kracht fantastisch, maar in PVP moet er nog het een en andere uitgebalanceerd worden. Vechten tegen spelers met de Stasis power is verre van leuk. Eenmaal bevroren ben je zo goed als dood. Leuk als het zelf lukt maar frustrerend als het jou overkomt. Ook komen er nieuwe Raids waarvan de eerste over vier dagen naar Beyond Light komt.

Uiteraard komt de nieuwe DLC Beyond Light ook met een nieuwe planeet. Het gaat dit keer om de maan van Jupiter met de naam Europa. Europa is een planeet waarop het ijzig koud is en waar je waant alsof je over de Noordpool rondloopt. Het zijn veelal grote sneeuwvlaktes met her en der verwoeste gebouwen die ingesneeuwd zijn. Daarnaast heb je te maken met sneeuwstormen. In deze sneeuwstormen word je zicht aardig ontnomen en kan je wel eens verrast worden door tegenstanders of door afgronden waar in je kan vallen. Het is niet de mooiste planeet in Destiny 2 maar zeker ook niet de lelijkste.

Verdict

Hoewel we nog genoeg te doen hebben in Beyond Light zijn we in ieder geval tevreden met wat we gekregen hebben van Bungie. De nieuwe light level geeft weer genoeg grind werk om je uren bezig te houden met Destiny 2. Stasis, de nieuwe power, voelt in de PVE omgeving geweldig aan met nieuwe utility om gebruik van te maken. In PVP verwachten we in ieder geval nog wat balancering. Het is uitermate frustrerend om op diverse manieren ingevroren te worden om vervolgens als een sitting duck neergeschoten te worden. Helaas kunnen we nog niks zeggen over de nieuwe Raid dat over vier dagen pas uitkomt. Europa, de nieuwe planeet, waarna je toe reist ziet er prima uit en is met de sneeuwstormen soms echt vervelend om door heen te bewegen. Desondanks ziet de planeet er prima uit zoals we gewend zijn van Bungie. De nieuwe DLC van Destiny 2 is eindelijk weer één waar ik vol van kan genieten. Mijn aandacht is weer volledig terug bij het spel, en de uurtjes tikken weer aan.