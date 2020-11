Alanah Pearce gaat schrijven voor Sony’s Santa Monica

Santa Monica is de studio bij Sony die bekend staat om het maken van onder andere God of War. Alanah Pearce, YouTuber en ex-journalist zal voor de studio gaan werken en mee gaan schrijven aan toekomstige games.

Alanah Pearce heeft gewerkt voor Rooster Teeth, waar ze pas geleden weg is gegaan voor een toen nog onbekende reden. Rooster Teeth heeft meerdere onderdelen, waar Kinda Funny Games, Inside Gaming Daily en Funhaus onder andere zorgen voor dagelijks entertainment. Dit zijn ook gelijk drie kanalen waar Alanah vaker te zien was. Zo heeft Alanah ook haar eigen podcast met Troy Baker, Austin Wintory en Mike Bithell. In deze podcast worden wekelijks topics besproken binnen en buiten de gaming industrie. Hier heeft Alanah vaker aangegeven dat ze zich veel bezig maakt met het schrijven van verhalen en dat het haar droom zou zijn om ooit een echte game te kunnen schrijven of aan een game mee kan schrijven.

Die kans heeft Alanah gekregen, gezien ze via Twitter bekend heeft gemaakt dat ze vanaf nu zal werken bij Santa Monica Studios. De Studio achter God of War: Ragnarok, die in 2021 zal verschijnen. Bekijk de Tweet hier beneden:

Hi everyone. I’m finally allowed to announce my new job… as a video game writer at @SonySantaMonica, who you probably as the studio who make God of War. I am so, SO proud to be a part of this incredible team 😭❤️. pic.twitter.com/1IysuZM2L9 — Alanah Pearce (@Charalanahzard) November 17, 2020

Kritiek

Pearce is een vrij geliefd persoon in de industrie en wordt door velen gezien als een sterke journalist in haar tijd, die veel weet over de industrie en een uitgesproken mening heeft. Toch luidt er veel kritiek op de nieuwe baan voor Alanah. Dit is met name een stukje ervaring. Alanah is afgestudeerd als journalist maar heeft verder geen echte ervaring in het schrijven van games. Er gaan veel opmerkingen de deur uit over dat het haar status is die haar deze baan gebracht heeft. Buiten dat, zijn er veel mensen met een echt CV en werkervaring of een opleiding in storytelling die veel beter passen bij een baan als deze. Ook zijn er mensen die wel blij voor haar zijn, maar toch zie je vooral overal de kritiek langsvliegen.

