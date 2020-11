Cyberpunk 2077 Xbox One X en Xbox Series X gameplay

Cyberpunk 2077 verschijnt binnenkort, als het goed is. 10 december moet de game verschijnen, nadat de game zo’n 4 keer is uitgesteld. Onlangs verschenen er nieuwe gameplay beelden voor de Xbox consoles.

De game ziet er lang niet zo mooi uit op console als PC, dat mogen duidelijk zijn. Om een iets beter beeld te krijgen deelt CD Projekt Red gameplaybeelden van de game lopend op een Xbox One X en een Xbox Series X. Je verwacht dat de verschillen groot zijn, maar dat zijn ze totaal niet. De beelden zijn vrijwel identiek. Dat komt omdat de next-gen versie van de game volgend jaar pas verschijnt. Op Playstation 5 en Xbox Series X speel je dus de versie van Playstation 4 en Xbox One.

Op je Playstation 5 of Xbox Series X heb je wel de One X en Pro verbeteringen, maar verwacht geen next-gen features. Deze komen in de loop van 2021 pas. Geheel gratis voor iedereen die de game al heeft.

Op het eerste gezicht ziet Cyberpunk 2077 er niet slecht uit op de console. Gezichten zijn niet helemaal geweldig, maar we moeten het er maar mee doen op de console. Wat vind jij er van? Ben je tevreden met hoe de game er uit ziet op console? Waarop ga jij hem spelen in december? Je nieuwe Playstation of Xbox? PC, of je oude console?

Als je besluit om de fysieke versie aan te schaffen krijg je in ieder geval twee disks op de Playstation 4. Net als met The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2 en Final Fantasy 7 Remake.