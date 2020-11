Fnatic voegt Nisqy en YamatoCannon toe aan hun roster

De nieuwe veranderingen binnen de teams van de LEC blijven binnen komen. Sinds onze vorige bericht zien we dat teams als Schalke 04 en Fnatic steeds meer vorm gaan krijgen. Hun rosters voor volgend jaar zijn bijna compleet. Beide teams moeten echter nog een aantal plekken binnen hun team opvullen. MAD Lions hebben hun eerste speler voor volgend jaar aangekondigd. Van drie teams hebben we echter nog helemaal niks van gehoord.

Fnatic heeft met het vertrek van Rekkles naar G2 Esports een spot in hun roster op te vullen. De geruchten die rond gaan zou ondere andere gaan over Upset. Upset lijkt de ideale ADC speler om de plek van Rekkles over te nemen binnen het team. Echter is het nog wachten op een aankondiging. Wat het team wel heeft aangekondigd is de komst van Nisqy als nieuwe midlaner en YamatoCannon als nieuwe headcoach. Nisqy vertrok twee jaar geleden naar Noord Amerika en speelde daar twee jaar voor Cloud9. YamatoCannon is een bekend gezicht in Europa en was onder andere coach van Splyce en Team Vitality. Nemesis de huidige midlaner van Fnatic gaat het team verlaten. Het ziet er alleen niet uit dat Nemesis komend seizoen voor een ander team gaat spelen.

Naast Fnatic begint Schalke 04 ook steeds meer compleet te worden. Ook Schalke 04 heeft nog geen ADC speler bekend gemaakt voor het volgende seizoen. Twee spelers van dit jaar gaan we bij het team terug zien. Dat zijn de jungler Gilius en midlaner Abbedagge. Hun support werd als eerste aangekondigd en dat is Limit. Hij komt over van SK Gaming. Daarnaast zien we voor de verandering een speler uit de LCS naar de LEC komen. Broken Blade van TSM maakt de overstap naar Europa en is de nieuwe toplaner voor Schalke 04. MAD Lions heeft hun jungler voor het nieuwe seizoen aangekondigd. Elyoya is een nieuwe talent dat komt van de Spaanse Movistar Riders.