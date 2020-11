Red Dead Online binnenkort los te koop

Voor alle strevende cowboys en cowgirls die graag samen online spelen is er nu leuk nieuws. Red Dead Online komt binnenkort uit als op zichzelf staande game uit op platforms!

Dat Red Dead Online uitkomt is voor veel spelers wat vaag, want de game is immers allang uit. Rond de lancering van Red Dead Redemption 2 kwam uiteraard de online versie gewoon tegelijk en samen uit. Had je de offline singleplayer game dan kon je altijd overstappen op het online spel wanneer je zin had. Ook op PC kwamen de twee games tegelijk uit. Maar, Rockstar laat weten dat ze het spel nu uit laten komen en dan ook alleen deze versie.

Je kan dus Red Dead Online kopen zonder de singleplayer. Voor de spelers die altijd geïnteresseerd waren in het samen spelen en juist niet in de singleplayer! Dit zal uiteraard ook schelen in de kosten. De online versie is uiteraard eigenlijk ook een op zichzelf staande game met alle opties en avonturen die je kan beleven. Van dagelijkse uitdagingen naar heuse quest lines. Maar je kan ook je eigen pad en baan kiezen met de carrière keuzes in het spel. Zoals een bounty hunter of iemand die alle collectibles op de wereld wilt vinden. Een spel met duizenden opties en dus ook duizenden potentiele uren die iemand er in kan stoppen. Rockstar laat weten dat deze online versie gewoon net zo geupdate gaat worden als de online versie die aan de singleplayer hangt. Het is dus echt dezelfde game modus!

Red Dead Online zal uitkomen op de PlayStation Store, de Microsoft Store, Epic Games Store, Steam en natuurlijk de Rockstar Games Launcher op 1 december 2020! Zorg dat je minstens 123GB vrij hebt op je console of PC.