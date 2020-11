G2 Esports haalt Fnatic ster Rekkles binnen

Schokkend nieuws voor de fans van Fnatic. Rekkles de jarenlange sterspeler van Fnatic maakt de overstap naar aartsrivaal G2 Esports. Na acht jaar van trouwe dienst aan het team van zwart en oranje maakt de ADC speler een overstap naar een nieuwe team. Met het vertrek van Perkz bij was er ruimte om een nieuwe ADC speler binnen te halen. Rekkles wiens contract verliep, was één van de favoriete kandidaten voor dit team. Naast dit schokkende nieuws hebben we nog meer transfers van spelers in de LEC.

Uiteraard was de overstap van Rekkles naar G2 Esports het grootste nieuws van de afgelopen dagen in de transfer land van de LEC. De contractvrije ADC speler van Fnatic had de keuze om een nieuw contract te tekenen of naar een ander team te gaan. Het laatste is uiteindelijk waar Rekkles voor koos. Rekkles koos niet voor het geld maar voor zijn potentiële succes naar een Worlds titel. Met de overstap zou dit wellicht een goede stap zijn naar zijn droom: het winnen van Worlds. Het lijkt er voor nu in ieder geval op dat Rekkles met zijn nieuwe team ongetwijfeld de LEC gaan domineren. Laten we daarnaast hopen dat ze inderdaad komend jaar internationaal succes kunnen boeken. Hiermee lijkt de roster voor volgend jaar compleet te zijn.

We wisten van Perkz al dat hij weg zou gaan bij G2 Esports. Perkz verruilt de LEC voor de LCS en maakt komend seizoen zijn opwachting bij Cloud9. Hier wordt hij herenigt met Zven zijn voormalige teamgenoot. Team Liquid heeft inmiddels de komst van Alphari bekend gemaakt, waarvan we ook al op de hoogte waren. SK Gaming is het volgende team na Astralis die zijn roster voor volgend jaar compleet heeft. Hun roster bestaat uit: Jenax in de toplane, TynX in de jungle, op midlane Blue, ADC Jezu en support Treatz. Drie van de tien teams zijn nu bekend. Komende weken zullen we ongetwijfeld meer horen van de andere teams in de LEC.