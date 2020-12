Chronicles of Crime, interactief bordspel met je mobiel

Bordspellen interactief maken met je mobiel. Er zijn een aantal van dit soort games op de markt te vinden. Veelal heeft het mobieltje niet veel effect op het bordspel naast het creëren van een ambiance door het afspelen van muziek. Escape Room bijvoorbeeld geeft muziek of een digitale decoder op je mobiel weer tijdens het spelen. Chronicles of Crime gaat echter een stapje verder met het gebruik van je mobiel.

Chronicles of Crime is een bordspel waarbij je veel gebruik gaat maken van je mobiel. Het verhaal wordt op je mobiel verteld en uitgelegd. Als detectives ga je als speler aan de slag om de verschillende zaken op te lossen. Dit kan gaan om verdwijningen, moorden of diefstal. Soms komt het voor dat er meerdere zaken aan de gang zijn waar je langzaam achter komt als je bezig bent met een zaak. Het spel bestaat uit een bord, drie stapel kaarten, een stapel locaties en vier specialisten. Op elke kaart, locatie of specialist staat en QR code. Deze scan je met je mobiel om aanwijzingen in je zaak te krijgen en te ontdekken.

De aanwijzingen in Chronicles of Crime geven je langzaam meer beeld van de zaak waar je mee bezig bent. Uiteraard krijg je ook een hoop dwaalsporen en moet je er toch over nadenken welke aanwijzingen er goed zijn en welke niet. De locaties kan je onderzoeken op je mobiel. Je kan dit doen met een VR hulpmiddel voor je mobiel of zonder. Je kijkt dan 360 graden om je heen met je mobiel om hints te vinden op een locatie. Deze kan je terugvinden in de stapel kaarten met aanwijzingen. Personen die je tegenkomt kan je ondervragen. Dit doe je door diverse aanwijzingen of andere personen te scannen met je mobiel. Ben je erachter wat de oplossing is, dan ga je naar een vragenlijst om al je verdenken uit te brengen. Chronicles of Crime heeft naast het basisspel drie uitbreidingen in het Engels. In het Nederlands is er nog maar één uitbreiding, maar de tweede is onderweg!