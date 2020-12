Far Cry 3 viert achtste verjaardag!

Voor veel gamers is de Far Cry series een grote must have op je PC of je console. Iedere keer nieuwe verhaallijnen met het oude bekende speel systeem zodat het toch vertrouwd voelt.

Voor velen is Far Cry 3 een grote naam, als ik voor mijzelf spreek is Far Cry 3 het beste deel in de reeks. Hete verhaal, het spelen, de karakters. Het voelde zo goed om het te spelen, een echte pracht game! De game legde een onwijs stevige bodem bij mij voor de Ubisoft games. Eerst verankerde ik mij alleen in Assassins Creed en leek mij het concept en tijdperk helemaal niets. Uiteindelijk kocht ik hem toch maar omdat ik er veel goede dingen over hoorden, wat ben ik blij dat ik dat toen heb gedaan! Hooked vanaf het eerste moment en nog altijd staan er nummers in mijn afspeellijst die ik in de game heb gehoord.

Het verhaal is leuk, meeslepend en spannend. Van een toffe zonvakantie met vrienden tot een helse ontdekkingstocht naar grenzen. Je raakt je vrienden kwijt en komt ook nog eens de beste slechterik in de game-geschiedenis tegen; Vaas. Die jou en je broer vasthoudt in een kamp. Je kan op het nippertje ontsnappen maar niet zonder verliezen te incasseren tot je wakker wordt in een klein huisje met een chille dude die even heeft besloten dat het tijd is voor een tattoo. En dan begint de zoektocht naar je vrienden en een ontsnappingsroute van het vervloekte eiland. Of is er toch iets wat je hier wilt houden? Iets waardoor je je vrienden de rug toe keert omdat het geen wat geboden wordt toch spannender is dan je oude leven thuis..? Met echte plot twists blijft de game je vast houden.

Wat voor mij de game zo compleet maakte was Vaas, de gestoorde bad guy die mij altijd maar uit wilde leggen wat nou eigenlijk the definition of insanity was. Met meerdere ontmoetingen met hem kan de speler het niet laten om een zwak te ontwikkelen voor deze gekke gast. Hij hield het altijd spannend. Far Cry 3 is een open wereld dus je keuzes waren ook reuze. Wilde je een hele dag zoet zijn met kampen schoonvegen en de vriendelijke tribe helpen, dan kon dat gewoon. Genoeg kampementen om op duizend verschillende manieren vrij te spelen. Of had je zin om je gear te versterken door dieren te jagen, dan kon dat ook gewoon. De tattoo stond voor kracht en mogelijkheden, zo kon je nieuwe acties en specialiteiten vrijspelen. Je kon punten sparen om die in te leveren voor deze acties. Zoals moorden plegen vanaf een zipline of langer je adem inhouden onder water. Speelde je dat vrij dan werd je tattoo weer wat groter.

Far Cry 3 is nog altijd gewoon te koop op consoles en PC. Ik raad je ook zeker aan om voor de eerste keer of juist opnieuw een duik te nemen in deze gestoorde maar ook mooie game. Kijk ook de mini series van Vaas op Youtube!