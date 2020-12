Riot Games released Wild Rift in Europa

Gisteren is Wild Rift van Riot Games uitgekomen voor je mobiel. Eindelijk is de mobiele versie van League of Legends gereleased. Vorig jaar werd de mobiele game aangekondigd tijdens hun tien jaar bestaan feestje. Dit brengt de score nu op drie games die mobiel te spelen zijn. Eerder kregen we al Team Fight Tactics en Legends of Runeterra. Hoewel de andere games gebaseerd zijn op de wereld van League of Legends, miste we nog een echte League of Legends game voor je mobiel.

Wild Rift is de mobiele versie van League of Legends. Deze game moet de strijd aan gaan met al bestaande Moba’s voor je mobiel zoals Arena of Valor. Maar we verwachten dat Wild Rift goed gaat lopen. League of Legends heeft immers een enorme player base die ongetwijfeld de game gaan uit proberen. De game is grondig getest in enkele beta releases in de wat kleinere regio’s maar is nu dus klaar voor het grotere publiek. Sinds gisteren is de game in Europa te downloaden en te spelen. Op release hebben de spelers keuze uit 47 verschillende Champions. In de PC versie zijn er inmiddels 151 verschillende Champions. Kortom nog genoeg Champions om aan de mobiele versie toe te voegen in de komende maanden.

We hebben al wat potjes Wild Rift gespeeld en moeten zeggen dat we positief verrast zijn. De game ziet er goed uit en is vrij makkelijk om onder de knie te krijgen. Het landen van verschillende skillshots is wat makkelijker gemaakt dan dat we gewend zijn. Je scherm kan echter wel snel volraken met verschillende icons die je kan indrukken. Maar dit kan je gelukkig aanpassen in de instellingen. Gemiddeld doen we er 10 minuten over een potje waardoor het ideaal is om te spelen als je even pauze hebt van school of werk. Net zoals League of Legends is Wild Rift gratis te spelen. Maar je kan geld uitgeven voor skins en Champions als je geen geduld hebt om die vrij te spelen.