Bekijk om 17:00 de LOL Wild Rift gameplay reveal

League of Legends is nog altijd één van de meest gespeelde games wereldwijd. De game is nu enkel nog te spelen op de pc, maar daar komt binnenkort verandering in. De game komt namelijk ook naar de spelcomputer en de smartphone.

Het gaat daarbij om de game League of Legends: Wild Rift en dat moet volgens de ontwikkelaar een game zijn die kan bestaan naast de huidige pc-versie.

League of Legends: Wild Rift is nog altijd een MOBA-game, waarbij het draait om het vechten met helden in een grote arena en via tactieken de tegenstander te verslaan. Zo wordt er gebruik gemaakt van een andere controloptie. Het moet meer gaan voelen als een twinstick actiegame, waarbij de potjes een stuk vlotter kunnen worden afgelegd. Volgens de ontwikkelaar kan een potje tussen de 15 en 20 minuten duren. Dat is een stuk minder dan de pc-versie, waarbij je voor elk potje minimaal een half uur uit moet trekken. Hieronder zie je de game in actie.

Om 17:00 uur vandaag zendt Summer Game Fest een League of Legends: Wild Rift-stream uit.

Brian Feeneey, design director bij Riot Games, is te gast van Geoff Keighley om meer gameplaybeelden van de game te tonen. Ook volgt een interview met meer informatie over de game.

League of Legends: Wild Rift is een spin-off game voor mobiele platformen en consoles. De gameplay van de moba is zeer vergelijkbaar met diens grote broer. De level cap 15 in plaats van 18 en lanceert de game met 40 bekende champions.

De ontwikkelaar benadrukt dat WR een nieuwe game is, waardoor cross-play tussen pc en mobiel en consoles niet mogelijk is. Wel wordt gekeken naar cross-play tussen iOS, Android en consoles.

De game is gratis speelbaar. Een releasedatum is nog niet bekend.

Klik hier om de stream te bekijken

ttps://www.twitch.tv/thegameawards