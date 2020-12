Sea of Solitude komt naar Nintendo Switch

Sea of Solitude werd vorig jaar genomineerd voor games die impact maken. De game werd geprezen voor een sterk narratief dat de focus legt op het doorbreken van taboes over eenzaamheid, depressie, verwaarlozing en toch ook een stukje hoop. Deze game krijgt een speciale port.

De ‘port’ zal 4 maart 2021 verschijnen voor de Nintendo Switch onder de naam Sea of Solitude: The Director’s Cut. Het is echter niet zomaar een port, de game is bijna zo goed als opnieuw ontwikkeld, speciaal voor de Nintendo Switch. Dit geld niet alleen voor performance, graphics en lengte. Er zijn namelijk ook nieuwe scripts, soundtracks en meer! Er is ook gekeken naar de lengte van de game, waar de ontwikkelaars vertellen dat ze echt erg selectief gekozen hebben welke scenes erin blijven, veranderen of eruit gaan. De game biedt dus ook een nieuwe ervaring voor gamers die de game al gespeeld hebben, waaronder wij!

Buiten dit alles krijgt de game een nieuwe foto mode en natuurlijk ook Gyroscope support voor de Nintendo Switch! De Director’s Cut voor Sea of Solitude zal op 4 maart 2021 verschijnen! Kijk jij ernaar uit? De game neemt namelijk een aantal zware en actuele onderwerpen met zich mee. Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!