Spirituele Left 4 Dead opvolger Back 4 Blood krijgt gameplay

Turtle Rock Studios heeft de handen ineen geslagen met Warner Bros Interactive om een spirituele opvolger voor Left 4 Dead te maken. Back 4 Blood verschijnt volgende week al in Alpha.

Tijdens The Game Awards 2020 is er gloednieuwe gameplay verschenen voor Back 4 Blood. De co-op zombie-shooter van Turtle Rock Studios, bekend van Left 4 Dead, staat gepland voor juni 2021.

Zodra je de beelden van Back 4 Blood bekijkt is er geen ontkomen aan. Het ziet er uit als Left 4 Dead. En dat is helemaal niet zo gek. Het is namelijk afkomstig van dezelfde ontwikkelaar, alleen dan via een andere uitgever. Niet meer via Valve, maar via Warner Brothers. Vandaar dat het geen Left 4 Dead heet, maar het een andere naam krijgt met een ‘4’ er in.

Vijanden lijken ook erg afgeleid uit de bekende zombie-shooter en uiteraard is het een 4-speler co-op game. Via de officiële website kan je alvast veel meer informatie vinden over de aanstaande zombie-shooter.

“We are thrilled to partner with the proven Turtle Rock Studios team on Back 4 Blood to advance the co-op zombie genre forward with innovative multiplayer gameplay,” meldt David Haddad, President, Warner Bros. Interactive Entertainment. “The talented team at Turtle Rock has been developing amazing games together for a long time, and this is a great opportunity to work with them to create a new gaming universe built specifically with the large co-op zombie shooter community in mind.”

Kijk jij er naar uit om met jouw Left 4 Dead veteranen aan de slag te gaan in Back 4 Blood? De game staat gepland voor een release op 22 juni 2021. En komt uit voor Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One en PC via Epic Games en Steam.