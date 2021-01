Elden Ring trailer concept artist deelt nieuwe beelden

Hij begint met een korte disclaimer over zijn werk. Destijds wist hij niet aan wat voor project hij aan het werken was. Hij wist niet dat de naam van de game Elden Ring zou zijn en hij werkte maar aan een fractie van de beelden uit de trailer. Zijn concept art bestond uit de fragmenten waarin een gedaante ergens op hamert. De artiest, werkzaam bij Digic Pictures werkte niet aan de andere delen uit de trailer.

Zijn werk was al af in januari 2019, maar pas tijdens de E3 onthulling wist hij dat het om Elden Ring ging. Voorheen wist hij alleen dat From Software de klant was. Verder is hij ook niet betrokken bij de rest van de game en weet hij niet waar de game over gaat. Hij weet alleen dat hij bepaalde concepten heeft geleverd waarvan enkele gebruikt zijn in de trailer. Niet allemaal, de beelden die niet gebruikt zijn, onthuld hij nu, zo’n 2 jaar nadat hij ze gemaakt heeft.

“I feel like I need to write a disclaimer for you so that you have a better understanding of what it is I am sharing. I worked on the ‘E3 2019 Announcement Trailer’ of Elden Ring and these keyframes and concepts are just a selection of the work I did for the trailer”. Meldt de artiest op zijn Artstation, “Because I’d like to share some of the work that I am proud of. I have not worked on the game itself.”

You can read into the concept art as much as you like, but I really have no knowledge of the game.