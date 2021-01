Nieuwe Elden Ring geruchten maken de rondte

Elden Ring, oooh Elden Ring. From Software’s aanstaande game met een wereld verzonnen door Game of Thrones bedenker George R.R. Martin. Onlangs verscheen er nieuwe informatie in de vorm van een lek via een Chinese content creator.

De video met de gelekte details in ondertussen al offline gehaald. De video verscheen misschien iets te vroeg op het internet. De Chinese content creator wist aanzienlijk wat informatie los te laten over de aanstaande Open World RPG van From Software. Waar Bloodborne, en vooral Sekiro wat meer afstand nemen van de speelstijl van Dark Souls zou Elden Ring veel meer op de Souls-games gaan lijken. De game is al ver af en bevind zich nu in de oppoets fase. Dit jaar moet de game nog gaan verschijnen, hij is immers bijna af.

New Elden Ring leaks 🚨 • Two new concept arts. First one is an enemy from the trailer.

• Norse/Celtic setting.

• Similar gameplay to Dark Souls but a much larger map • Dynamic weather/TOD cycle.

• Currently in polishing stage, scheduled for 2021. #EldenRing #FromSoftware pic.twitter.com/6FjYHBPimg — Okami (@Okami13_) December 29, 2020

De bron van de informatie is een Chinese Bloodborne content ontwikkelaar welke eerder erg betrouwbaar is geweest als het om informatie gaat. Gepaard met de lek zien we nieuwe concept art met onder andere een vijand die ons bekend voorkomt uit de teaser trailer. Het andere wezen zou een van de vele bazen zijn uit de game.

We zien een Noorse of Keltische setting in Elden Ring. Dat zou best kunnen kloppen als we het pantser goed bekijken van de vrouw in de trailer. De map is groter dan we gewend zijn en bevat dit keer een dynamisch dag en weer cyclus. Eerder wisten we al op te vissen dat Elden Ring waarschijnlijk een grote open wereld gaat krijgen in plaats van levels zoals we zagen in de meeste Souls-games.

We hadden Elden Ring al gemist tijdens de Game Awards 2020? Hoe lang houdt From Software ons nog in spanning?