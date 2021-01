Amazon deelt Lord of the Rings serie synopsis

We weten al enige tijd dat Amazon werkt aan hun eigen Magnum Opus a la Game of Thrones van HBO. De serie van The Lord of The Rings komt er aan en er is zelfs al een tweede seizoen besteld.

Amazon is van plan om de serie uit te rekken over 5 seizoenen waarvan het overkoepelende verhaal al is bedacht. Het zou gaan over de allerduurste serie ooit gemaakt met een budget van 500 miljoen dollar. Onlangs weten we ongeveer waar het verhaal over gaat en vooral hoe het insteekt in de al verschenen verhalen van The Lord of the Rings in de twee trilogieën.

De serie van Amazon speelt zich af tijdens de Second Age. Duizenden jaren vóór de gebeurtenissen uit The Lord of the Rings en zelfs The Hobbit. De serie introduceert zowel nieuwe als bekende personages. Lees hier beneden de eerste officiële synopsis.

Het verhaal van de serie

Amazon deelt de Synopsis voor de serie om je alvast een beetje op te warmen.