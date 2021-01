Pokémon Diamond en Pearl gelekt voor 2021

Pokémon 2021 zijn remakes of remasters van Pokémon Diamond en Pokémon Pearl. Althans dat zeggen de laatste geruchten. De game zou gelekt zijn en het domein voor de game is ververst op de officiële Pokémon website.

Centro Pokémon Leaks, een Spaans Twitter account dat zich alleen maar bezig houdt met nieuwsberichten over Pokémon leaks bevestigd het gerucht. Alhoewel dit op zich nog niets betekent is er iets meer aan de hand. Deze week werd het sub domein diamondpearl.pokemon.com opnieuw geactiveerd. Dit sub domein werd eerder gebruikt, maar werd inactief. Op dit moment brengt de website je nog naar een niet bestaande pagina.

We can now confirm that Pokémon Diamond and Pokémon Pearl are coming this year to Nintendo Switch. https://t.co/QB66iVt75t — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) January 14, 2021

Centro Pokémon Leaks heeft het al bij het juiste eind gehad in het verleden betreft Pokémon leaks. Een andere Twitteraar in de Pokémon scene voegt er aan toe dat het niet gaan om een “Let’s Go” variant zoals we hebben gezien in Let’s Go Pikachu en Let’s Go Eevee. Het zou een remaster of remake zijn in de traditionele Pokémon RPG stijl.

Kijkend naar de volgorde van de RPG Remasters lijken Diamond en Pearl inderdaad de volgende in het lijstje te zijn. Deze nieuwe versies zijn daarmee de eerste ‘vernieuwde’ traditionele Pokémon RPG’s sinds Alpha Sapphire en Omega Ruby uit 2014. Deze games verschenen op de Nintendo 3DS. Daarvoor zagen we Soul Silver en Heart Gold al op de Nintendo DS en nog daarvoor Fire Red en Leaf Grean op de Gameboy Advance. De remakes/remasters van Diamond en Pearl verschijnen op de Nintendo Switch.

Neem dit nieuws nog met een korreltje zout. De eerst volgende Pokémon titel verschijnt in ieder geval al op 30 april. De franchise viert dit jaar haar 25ste verjaardag. Dus er staat ons nog genoeg te wachten.