Lunar New Year Event

Het is feest, namelijk het Lunar New Year! Dit houdt in dat je misschien buiten de online wereld ook wel feest viert.

Het Lunar New Year op 12 februari, het jaar van de Ox (een os, of wel een koe). Het is een feestdag dat aangeeft dat de nieuwe maan begint, het begin van een nieuwe maancyclus. Het wordt ook wel Chinees Nieuw Jaar genoemd, niet dat dit alleen in China gevierd wordt. In veel Aziatische landen is dit hét feest van het jaar!

In iedere game zijn er bijna wel onwijs leuke evenementen rond het Lunar New Year. Waar je toffe skins kan vinden maar misschien ook kan spelen met vuurwerk. Pas op voor je vingers!

Ook hebben bijna alle clients zoals Steam een echte Lunar New Year sale. Zo kan je misschien je favoriete games met vette korting kopen! Of staan er leuke games in de etalage die je kan bekijken die je anders niet zo snel had gezien.

Check dus snel je online spellen clients en vier het mee!