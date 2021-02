Nintendo Direct gepland voor 17 februari 23:00

Nintendo heeft zojuist een gloednieuwe Nintendo Direct aflevering aangekondigd. De presentatie gaat voor ons in Europa om 23:00 beginnen op 17 februari. De livestream gaat ongeveer 50 minuten duren.

De Nintendo Direct livestream van woensdag 17 februari staat in het teken van bestaande, maar zeker ook aanstaande games. Meer informatie over Super Smash Bros. Ultimate wordt bekend gemaakt en games die in het eerste halfjaar van 2021 nog gaan verschijnen.

Kijk morgen om 23:00 uur naar een gelivestreamde #NintendoDirect met ongeveer 50 minuten aan kersverse info gericht op reeds uitgebrachte games als #SmashBrosUltimate en games die in de eerste helft van 2021 naar de #NintendoSwitch komen. ► https://t.co/gya2ENVsbv pic.twitter.com/QbpFv4LJiJ — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 16, 2021

Het heeft een hele tijd geduurd sinds we een vanouds Direct gezien hebben. De laatste volwaardige Nintendo Direct zagen we in september 2019. Daarna verschenen er verschillende Mini Direct en partner showcases. Nu weer 50 minuten aan nieuws over aankomende content op Nintendo Switch. De grote vraag is dan: Wat gaan we te zien krijgen?

Wat we al een beetje kunnen voorspellen is een nieuwe vechter voor Super Smash Bros. Ultimate. Waarschijnlijk zien we ook nieuwe beelden over onder andere Pokémon Snap en Bravely Default II. Maar wat nog meer? Krijgen we misschien al iets te zien over de 35e verjaardag van The Legend of Zelda? Maakt de beruchte Metroid Prime Trilogy eindelijk zijn debuut op de Switch?

Er zijn ook een aantal dingen die we niet zo snel verwachten. Waarschijnlijk krijgen we nog geen nieuwe informatie over Pokémon. Hiermee wachten The Pokémon Company en Nintendo waarschijnlijk mee tot Pokémon Day, of nog later. Waarschijnlijk zien we ook geen nieuwe informatie over een mogelijke Nintendo Switch Pro. Het bedrijf heeft kort geleden nog laten weten binnenkort geen aankondiging te doen over een verbeterd Switch model.

Morgen om 23:00 kan je live meekijken naar de onthullingen onder andere via het Twitch kanaal van Nintendo.