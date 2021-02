Anthem Next development beëindigd

Anthem Next, de reboot van de BioWare looter shooter gaat niet komen. Deze week hebben EA en BioWare besloten dat de verdere ontwikkeling van de game niet meer gaat plaatsvinden.

Anthem verscheen in een ongelukkige staat. De game moest er uit, maar was nog lang niet klaar. Content werd geschrapt en gepland voor latere releases. De Endgame content werd meerdere malen uitgesteld en de game werd getreiterd met fouten en slechte design keuzes. BioWare heeft hier en daar nog wat brandjes kunnen blussen voor de huidige staat van de game. Eind 2019 begon een team met het bedenken van een nieuwe, betere versie. Anthem Next.

Al ongeveer anderhalf jaar is een klein team binnen BioWare bezig met het bedenken van de reboot. Sporadisch deelde het team updates en ideeën via nieuwsberichten. De feedback op deze ontwikkelingen waren positief, maar dit kon de productie niet redden.

2020 was een lastig jaar voor iedereen. Ook voor BioWare. Werken vanuit thuis zorgde voor minder productiviteit en als je alles bij elkaar optelt was de input gewoon niet goed genoeg om Anthem nieuw leven in te blazen. BioWare werkt nog aan meerdere projecten, dus het is ook niet zo dat de looter shooter bovenaan het prioriteiten lijstje staat.

Het team dat werkte aan de reboot gaat aan de slag bij de teams van Mass Effect, Dragon Age 4 en ondersteunende teams voor Star Wars: The Old Republic. De servers van de game zoals die er nu bij staat blijven voorlopig nog online. Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet lang meer duren voordat EA besluit om ook deze offline te halen.