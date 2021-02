Ontdek Atropos in Returnal

De opkomende Playstation 5 titel Returnal krijgt een nieuwe trailer. In deze trailer staat Atropos als planeet in de spotlight. Hier zal een groot deel van de game zich namelijk af gaan spelen.

Vanavond om 23:00 is er een State of Play vanuit Sony op de planning gezet. Wij zullen deze voor jullie coveren. Hier zal hopelijk iets meer informatie vrij worden gegeven voor Returnal en de wereld van Atropos. Voor nu moeten we het even doen met deze trailer. Returnal werd vorig jaar onthuld en bracht veel mysterie over wat de game precies zal worden. Hier lijkt een steeds beter beeld van te komen. De game werd eerder uitgesteld voor een ruwe 6 weken. Hier zal de game hopelijk alleen maar beter door gaan worden!

Returnal zal goed samen gaan werken met de features van de nieuwe Dualsense controller en zal gretig gebruik gaan maken van de capaciteiten van de Playstation 5 zelf. De game zal gebruik maken van de haptic feedback en de speakertjes binnen de controller. Ook zullen de adaptive triggers een groot deel van de combat zijn op manieren die wij niet gaan verwachten. Sony omschrijft het plot als volgt:

Na een noodlanding op deze van vorm veranderende wereld moet Selene door het dorre landschap van een oude beschaving op zoek naar een manier om te ontsnappen. Ze is alleen, geïsoleerd en moet tot het uiterste vechten om te overleven. Keer op keer wordt ze verslagen en is ze gedwongen om haar reis opnieuw te beginnen nadat ze sterft.

Returnal verschijnt op 30 april 2021 voor de Playstation 5.