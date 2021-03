G2 Esports en Rogue geplaatst voor de LEC play-offs

G2 Esports en Rogue hebben zich als eerste geplaatst voor de play-offs van de LEC spring split. Beide teams deden wat ze moesten doen afgelopen weekend. Rogue had met Schalke 04 en Astralis een vrij simpele weekend. Beide games werden snel en gecontroleerd gewonnen. G2 Esports begon de vrijdag met een opwarmer tegen Team Vitality. Team Vitality dat vorige week nog wist te winnen van Fnatic, kon tegen G2 Esports geen vuist maken. Fnatic wist zich vrijdag na een slechte week te herpakken tegen Astralis waardoor beide teams er goed uit zagen voor de match of the week.

De match of the week in de LEC tussen G2 Esports en Fnatic was er weer één om van te genieten. Zoals we gewend zijn gingen beide teams er vanaf de eerste minuut voor de winst. De plays werden tussen de teams afgewisseld. Tot dat er voor Fnatic een dramatisch turret dive kwam. Twee man probeerde Wunder van G2 Esports te diven maar Wunder liet even zijn capaciteiten zien. Dit ging van kwaad tot erger voor Fnatic. Later in de game probeerde weer twee man een lid van G2 Esports aan te vallen. Dit keer was het Jankos met de outplay op Bwipo en Nisqy. Daarna was er geen houden meer aan en versloeg G2 Esports Fnatic en plaatste zich daarmee voor de play-offs.

De strijd om de derde plaats in de LEC is een stuk spannender geworden. SK Gaming wist het gat te verkleinen met MAD Lions door op vrijdag te winnen van MAD Lions. Hierdoor kwam SK Gaming op gelijk hoogte met MAD Lions. Beide teams wonnen vervolgens hun tweede game op de zaterdag. Fnatic na het verlies tegen G2 Esports volgt op de vijfde plaats met één punt achterstand op de twee andere teams. Plek zes ligt in handen van drie teams. Zowel Excel Gaming als Schalke 04 verloren beide games afgelopen weekend. Maar doordat Misfits Gaming wel wist te winnen zien we hun klimmen naar een gedeelde zesde plek.